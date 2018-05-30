Fransa: ABD gümrük tarifeleri ile saldırır ise Avrupa yanıt verir

Paris'te Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) toplantısında konuşan La Maire, "Fransa ve Avrupa bir ticaret savaşı istemiyor. Ancak saldırıya uğrarsak, çıkarlarımızı savunmamız gerekir" dedi.

'GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR'

Almanya Ekonomi Bakanlığı'nda yaptığı açıklamada, bir anlaşmaya varılmadığı takdirde ABD'nin çelik ve alüminyum için gümrük tarifelerinin 1 Haziran'da yürürlüğe girmesini beklediklerini bildirdi. Bakanlık Sözcüsü, "Şu ana kadar edindiğimiz bilgilere göre, gümrük tarifeleri otomatik olarak 1 Haziran gecesi yürürlüğe girecekler. Bir anlaşmaya varmak için görüşmeler devam ediyor" diye konuştu.

(Milliyet)

