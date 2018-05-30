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Fransa: ABD gümrük tarifeleri ile saldırır ise Avrupa yanıt verir

DÜNYA HABERLERİ  | 30.05.2018 21:45 | Son Güncelleme

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ABD'nin Avrupa'dan alüminyum ve çelik ürünleri ithalatına tanıdığı muafiyeti cuma günü sona erdirmesi halinde Avrupa'nın kendi çıkarlarını savunacağını söyledi.

Fransa: ABD gümrük tarifeleri ile saldırır ise Avrupa yanıt verir

Paris'te Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) toplantısında konuşan La Maire, "Fransa ve Avrupa bir ticaret savaşı istemiyor. Ancak saldırıya uğrarsak, çıkarlarımızı savunmamız gerekir" dedi.

'GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR'

Almanya Ekonomi Bakanlığı'nda yaptığı açıklamada, bir anlaşmaya varılmadığı takdirde ABD'nin çelik ve alüminyum için gümrük tarifelerinin 1 Haziran'da yürürlüğe girmesini beklediklerini bildirdi. Bakanlık Sözcüsü, "Şu ana kadar edindiğimiz bilgilere göre, gümrük tarifeleri otomatik olarak 1 Haziran gecesi yürürlüğe girecekler. Bir anlaşmaya varmak için görüşmeler devam ediyor" diye konuştu.

(Milliyet)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa ABD Amerika Bruno Le Maire

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Fransa baban ne isterse o olur ,boş konuşma :)
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