Fransa BM Güvenlik Konseyi’ni Suriye İçin Acil Toplantıya Çağırdı

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki bakanın Afrin, İdlib ve Guta'daki durumu ele aldıkları belirtildi. Açıklamada, ‘Fransa, Türkiye'nin, Türk topraklarının ve sınırlarının güvenliği konusunda son derece dikkatlidir. Türk otoritelerini, Şam rejimi ve onun müttefikleri tarafından yürütülen askeri operasyonlar nedeniyle sivil ölümlerin arttığı Suriye'de dikkatli hareket etmeye çağırıyoruz. Aynı zamanda, Uluslararası Koalisyon'un IŞİD aleyhindeki misyonunu tamamlamanın öncelikli önemini de vurguluyor ve Suriye'nin istikrarı için gerekli zemini oluşturmak ve Suriye halkı ile komşularının güveliğini sağlayacak tek yöntem olan kalıcı siyasi çözüm üretmek ihtiyacını hatırlatıyoruz' denildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştükten sonra yazılı bir açıklama yaparak, BM Güvenlik Konseyi'ni Suriye'de son durumu görüşmek üzere acil toplantıya çağırdıklarını açıkladı. Le Diran, Afrin operasyonu konusunda Türkiye'nin güvenlik kaygılarını dikkate aldıklarını belirttiği açıklamasında, İdlib, Guta ve Homa eyaletlerindeki sivil ölümleri nedeniyle BM'de acil toplantı istediklerini dile getirdi.

Bu bağlamda Fransa'nın ‘insan haklarına saygı' ilkesinin tüm taraflar için bir zorunluluk olduğunun vurgulandığı açıklamada,‘Özellikle, Şam rejimi tarafından, İdlib kırsalında, yerleşim birimleri ya da tıbbi binalar dahil farklılık gözetmeden yapılan bombardımanları kınıyoruz. Fransa, bir an evvel 400 bin sivilin kritik durumda hayatta kalmaya çalıştığı Doğu Guta'da insani koridor açılmasını talep ediyor' denildi.

Fransa Dışişleri, Rusya, İran ve Türkiye'nin yürüttüğü Astana sürecinin garantör ülkelerine de çağrı yaparak, Hama eyaletinin kuzeyinde, İdlib'de, Guta'da ve Suriye'nin güneybatısında kurulan ‘çatışmasız bölgeler' uzlaşmasına saygılı olmaları çağrısı yaptı.

Açıklama, ‘Fransa, son gelişmeler dikkate alındığında, BM Güvenlik Konseyi'ni Suriye'deki durumla ilgili acil toplantıya çağırdı' ifadesiyle son buldu.