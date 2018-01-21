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Fransa BM'yi Afrin için toplantıya çağırdı 2

DÜNYA HABERLERİ | 21.01.2018 15:00 | Son Güncelleme 11 saat önce

Paris, 21 Ocak, (DHA)- Fransa Birleşmiş Milletleri Afrin için acil toplantıya çağırdı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Birleşmiş Milletleri acil durum toplantısına çağırdı. Drian resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "tarafların çatışmaya bir son vermeleri ve bölgeye insani yardım ulaşımı sağlamaları gerektiğini” söyledi.

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