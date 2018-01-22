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Fransa Büyükelçisi: ‘BM Toplantısında Üyeler Türkiye’ye İtidal Çağrısı Yaptı’

22.01.2018 23:54 | Son Güncelleme 2 saat önce

Fransa’nın BM Daimi Temsilcisi Francois Delattre, BM Güvenlik Konseyi’nin bugünkü Suriye konulu toplantısında Türkiye’nin Afrin operasyonunun konseyin hemen her üyesince gündeme getirildiğini söyledi. Büyükelçi, “İtidal çağrıları tartışma sırasında geniş biçimde paylaşıldı” ifadesini kullandı.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Francois Delattre, BM Güvenlik Konseyi'nin bugünkü Suriye konulu acil toplantısında Türkiye'nin Afrin operasyonunun da gündeme geldiğini belirterek, konsey üyelerinin Türkiye'ye itidal çağrısı yaptığını söyledi.

Toplantıda neler konuşulduğu konusunda gazetecilere açıklama yapan Delattre, "Fransa, Türkiye'nin güvenliği, toprakları ve sınırları konusunda duyarlı. Fransa, Türkiye'ye, Suriye'de hepimizin bildiği bu hassas ortamda itidal çağrısında bulunuyor. Terör ve özellikle de DAEŞ'le savaşa karşı müttefiklerin birlik içinde olmaya devam etmesi hayati önemde. Bu noktaları toplantıda dile getirdim” diye konuştu.

Suriye'deki insani krizin bir numaralı sorumlusunun Suriye rejimi olduğunu vurgulayan Delattre, "Gözlerimizin önünde en büyük trajedi Doğu Guta ve İdlib'de yaşanıyor. Bu krizler öncelikle Suriye rejiminin bombalama kampanyası ve ayrıca (yardım) konvoyların ihtiyaç duyan nüfuslara erişimini engelleme politikasının doğrudan sonucu” dedi.

Delattre, uluslararası toplumun Suriye'de siyasi cephede başarı sağlamak için insani yardım cephesinde de birlikte çok daha fazlasını yapmaları ve Şam rejimi üzerindeki baskıyı en üst dereceye çıkarmaları gerektiğini kaydetti.

Toplantıda Türkiye'nin Afrin operasyonunun konseyin hemen her üyesince gündeme getirildiğini aktaran Delattre, "İtidal çağrıları tartışma sırasında geniş biçimde paylaşıldı” ifadesini kullandı.

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