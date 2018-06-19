HABER

Fransa Cumhurbaşkanı genci fırçaladı: Bana efendim diyeceksin!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.06.2018 11:38 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski Fransa Cumhurbaşkanı General Charles De Gaulle'ün Alman işgaline karşı direniş çağrısının 78. yıl dönümü nedeniyle yapılan bir etkinlikte kendisine "Ne haber Manu?" diyen genci azarladı. Macron gence "Bana Cumhurbaşkanı ya da Efendim diyeceksin, anladın mı?" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı genci fırçaladı: Bana efendim diyeceksin!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eski Fransa Cumhurbaşkanı General Charles De Gaulle'ün Alman işgaline karşı direniş çağrısının 78. yıl dönümü nedeniyle başkent Paris yakınlarındaki Suresnes'de bulunan Mont Valerien kalesinden yapılan resmi etkinlik sırasında kendisine 'Ne haber Manu?" diye seslenen genci uyardı.

'DEVRİM BAŞLATMAK İSTESEN BİR ÖNCE DİPLOMA İÇİN ALMALI VE EKMEĞİNİ ELİNE ALMAYI ÖĞRENMELİSİN'

40 yaşındaki Fransa Cumhurbaşkanı'na seslenmeden önce Fransa ulusal marşı 'La Marseillaise'den dizeler de söyleyen gence şunları söyledi:

"Hayır, hayır, sen şu anda resmi bir törendesin. Böyle davranamazsın. Bir budala gibi davranabilirsin ancak bugün 'Marseillaise' ve 'Partizanlar Şarkısı'nı söylüyoruz. Bana Cumhurbaşkanı ya da Efendim diyeceksin, anladın mı?."

Gencin ise Macron'un uyarısını sakince dinleyerek onayladığı görülürken Macron sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşleri doğru şekilde yapmalısın. Birgün bir devrim başlatmak istesen bile önce bir diploma almalı ve ekmeğini eline almayı öğrenmelisin, tamam mı? Ondan sonra diğerlerine öğütler verebilirsin" dedi.

Macron söz konusu görüntüleri kendi Twitter hesabından da yayımlayarak '18 Haziran'da özellikle de özgürlük yoldaşlarının önünde saygı gösterilmesinin gerekli olduğunu' ifade etti.

PARTNERAlişan kendi başına dert açıyorAlişan kendi başına dert açıyor
Göç Avrupa'da popülizmi tırmandırıyorGöç Avrupa'da popülizmi tırmandırıyor
Korkunç görüntü! Ayı sirkte birden saldırdı…Korkunç görüntü! Ayı sirkte birden saldırdı…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa macron cumhurbaşkanı Fırça azar manu

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 18 Haziran eleme sonuçları

Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 18 Haziran eleme sonuçları

Çeyrek asırlık "Hacı Murat" alıcısını bekliyor

Çeyrek asırlık "Hacı Murat" alıcısını bekliyor

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Times: Bıçak sırtındaki seçimde Erdoğan'ın popülaritesi azalıyor

Times: Bıçak sırtındaki seçimde Erdoğan'ın popülaritesi azalıyor

Okuyucu Yorumları 1 yorum
"İşleri doğru şekilde yapmalısın. Birgün bir devrim başlatmak istesen bile önce bir diploma almalı ve ekmeğini eline almayı öğrenmelisin, tamam mı? Ondan sonra diğerlerine öğütler verebilirsin" Birde bunun Türkçe versiyonu var "Ananıda al git" Cehalet böyle bir şey demek ki...
Diğer Haberler
ABD'de dev FETÖ operasyonu

ABD'de dev FETÖ operasyonu

Endonezya'da içinde 128 yolcunun bulunduğu feribot battı

Endonezya'da içinde 128 yolcunun bulunduğu feribot battı

Korkunç görüntü! Ayı sirkte birden saldırdı…

Korkunç görüntü! Ayı sirkte birden saldırdı…

ABD’nin F-35 kararına sert tepki

ABD’nin F-35 kararına sert tepki

ABD'de korkunç cinayet! cesedi parçalanmış halde bulundu

ABD'de korkunç cinayet! cesedi parçalanmış halde bulundu

Bir çılgın proje de Suudi Arabistan'dan! Katar ada olacak!

Bir çılgın proje de Suudi Arabistan'dan! Katar ada olacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.