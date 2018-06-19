Fransa Cumhurbaşkanı genci fırçaladı: Bana efendim diyeceksin!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eski Fransa Cumhurbaşkanı General Charles De Gaulle'ün Alman işgaline karşı direniş çağrısının 78. yıl dönümü nedeniyle başkent Paris yakınlarındaki Suresnes'de bulunan Mont Valerien kalesinden yapılan resmi etkinlik sırasında kendisine 'Ne haber Manu?" diye seslenen genci uyardı.

'DEVRİM BAŞLATMAK İSTESEN BİR ÖNCE DİPLOMA İÇİN ALMALI VE EKMEĞİNİ ELİNE ALMAYI ÖĞRENMELİSİN'

40 yaşındaki Fransa Cumhurbaşkanı'na seslenmeden önce Fransa ulusal marşı 'La Marseillaise'den dizeler de söyleyen gence şunları söyledi:

"Hayır, hayır, sen şu anda resmi bir törendesin. Böyle davranamazsın. Bir budala gibi davranabilirsin ancak bugün 'Marseillaise' ve 'Partizanlar Şarkısı'nı söylüyoruz. Bana Cumhurbaşkanı ya da Efendim diyeceksin, anladın mı?."

Gencin ise Macron'un uyarısını sakince dinleyerek onayladığı görülürken Macron sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşleri doğru şekilde yapmalısın. Birgün bir devrim başlatmak istesen bile önce bir diploma almalı ve ekmeğini eline almayı öğrenmelisin, tamam mı? Ondan sonra diğerlerine öğütler verebilirsin" dedi.

Macron söz konusu görüntüleri kendi Twitter hesabından da yayımlayarak '18 Haziran'da özellikle de özgürlük yoldaşlarının önünde saygı gösterilmesinin gerekli olduğunu' ifade etti.

