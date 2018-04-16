Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Suriye'ye saldırarak Türkiye'yi Rusya'dan ayırdık

BFM TV, RMC ve Medipart tarafından ortak yayınlanan söyleşide Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına dair kanıtlar olduğunu söyleyen Macron, Rusya'nın da Suriye'ye verdiği destekle kendisini suç ortağı haline getirdiğini belirtti ve ekledi:

"Tweetleri nedeniyle işler coşunca, düzenleyeceğimiz saldırının kimyasal silah tesisleriyle sınırlandırılmasına da Trump'ı biz ikna ettik."

"10 gün önce Trump 'ABD Suriye'den çekilmeli' diyordu. Onu kalmanın gerekli olduğu konusunda ikna ettik.

Macron ABD Başkanı Donald Trump'ı Suriye'de asker bulundurmaya devam etme ve haftasonu düzenlenen hava saldırısını "Suriye'nin kimyasal silah kullanımını kısıtlayacak" seviyede tutmaya kendisinin ikna ettiğini söyledi:

Saldırının mükemmel bir şekilde gerçekleştiğini söyleyen Macron, "Bu saldırıyla Türkleri Ruslardan ayırdık. Türkler kimyasal silahları kınadı" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin ABD ve İngiltere ile birlikte Suriye'ye saldırarak Türkiye'yi Rusya'dan ayırdığını söyledi.

"Suriye'de siyasi çözüm için Türkiye ve Rusya'nın da dahil olacağı bir müzakere başlatmak istiyoruz."

Haftasonu Suriye'ye düzenlenen hava saldırısı Macron'un göreve başlamasının ardından Fransa'nın Suriye'de katıldığı ilk büyük operasyon oldu.

Önümüzdeki ay Rusya'ya bir seyahat gerçekleştirmeyi planlayan Macron, saldırı nedeniyle ülkesinde hem aşırı sağ, hem aşırı sol hem de muhafazakarların bir kısmı tarafından eleştirilmişti.