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Fransa Cumhurbaşkanı Macron Trump'ı kovmakla tehdit etti

DÜNYA HABERLERİ  | 09.06.2018 16:17 | Son Güncelleme

AB ve ABD arasındaki gümrük vergisi ve İran ile nükleer anlaşma gerilimi G7'ye damga vurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Trump'ı G7’den kovmakla tehdit etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Trump'ı kovmakla tehdit etti

Dünya’nın en güçlü 7 ekonomisinin oluşturduğu G7 Zirvesi Kanada’nın Quebec şehrinde dün başladı. İlk görüşmeler ABD Başkanı Donald Trump için çok zorlu geçti, G7 üyeleri birçok konuda Trump’ı politikalarından dolayı uyardı.

Sosyal medya paylaşım sitesi Twitter üzerinden tartışan Macron ve Trump G7 zirvesindeki ilk görüşmede basın mensuplarına olumlu açıklamalarda bulunmuştu. Trump mevkidaşı Macron için “Macron benim arkadaşım, en başından beri harika bir ilişkimiz var” dedi.

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Fakat ilk toplantı sonrası Fransız Cumhurbaşkanı Macron Donald Trump’ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesi, çelik ve alüminyuma ağır vergiler koyma kararının ardından sert açıklamalarda bulundu.

Donald Trump’ın fikrini değiştirmekte zorlayamayacağını söyleyen Macron, kendilerini de başka liderlerin aldıkları kararlarından dolayı suçlayamayacaklarını belirtti. Macron, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa, ABD’nin çıkışlarına mahkûm olmamalıdır. Belki ABD Başkanı bugün uluslararası toplumda yalnız kalmayı dert etmiyordur. Ancak biz de gerekiyorsa sadece 6’lı olarak devam etmeyi dert etmiyoruz."

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ABD Fransa macron Trump g7 tehdit kovmakla

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