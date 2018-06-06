Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Trump'la görüşmeleri yorumladı: Sosis gibi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'li mevkidaşı Donald Trump ile olan telefon görüşmeleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Macron Trump'la olan görüşmelerin "sosis" gibi olduğunu ve içindekileri "anlatmamanın daha iyi olacağını" söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Israil Başbakanı Benjamin Netanyahu ile birlikte düzenlenen basın toplantısında, ABD Başkanı Trump ile aralarında geçen hafta gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin soruyu, 19'uncu yüzyılın önemli devlet insanlarından Otto von Bismarck'ın bir sözüyle yanıtladı:
"Bismarck'ın da daha önce dediği gibi, eğer insanlara sosislerin nasıl yapıldığı anlatılsaydı, kimse onları yemezdi. Bu yüzden insanların yemeklerin hazırlanma aşamasından çok, son hallerini görmelerini isterim."
Trump ile aralarından gerçekleşen telefon görüşmesi hakkında daha fazla konuşmayı reddeden Macron, "Paris'te konuşmak yerine harekete geçildiğini" belirtti ve Kanada'da gerçekleşecek olan G7 zirvesinde Trump ile bir araya geleceğini vurguladı.
Mağazada alışveriş yapan kadının uygunsuz görüntülerini çekti
Artvin'in 3 ilçesindeki büyükbaş hayvan ölümleri tedirgin ediyor
Üç ülkeden ABD'ye karşı sert hamle
Süleyman Soylu'dan 'dinleme' iddialarına sert cevap: Namerttir
Son dakika! NATO'dan flaş 'Menbiç' açıklaması
Ateşli tv programının yarışmacısı ezber bozdu!
Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?
Köpek sahibini uluyarak kurtardı! Banyo kapısını açan kadın hayatının şokunu yaşadı...
2 aylık evli kadın 'Sahibin yok mu senin?' cümlesini duyunca dehşet saçtı
Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum