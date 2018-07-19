Cumhurbaşkanı koruması polis kılığına girip protestocuları dövmüş

Fransız çevik kuvvet (CRS) polislerine ait bir kaskla görüntülenen Alexandre Benalla'nın olayın ardından 15 gün görevden uzaklaştırma ile cezalandırıldığı ve Elysee Sarayı'ndaki işine geri döndüğü kaydedildi. Elysee Sarayı, Benalla'nın geniş çaplı protesto gösterileriyle ilgili tecrübe kazanmak için 1 Mayıs törenlerinde polisle çalışmak istediğini açıkladı.
Le Monde gazetesinin Benalla'nın kimliğini tespit etmesinin ardından muhalefet Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sert eleştiriler yöneltti. Cumhurbaşkanlığı, olaydan yargıyı haberdar etmeyip, söz konusu yasa dışı fiili gizleyerek ceza kanununun 40. maddesini ihlalle suçlanıyor.
Seçim kampanyası sırasında Macron'un korumalığını da üstlenen Benalla'nın, seçim zaferinin ardından Elysee Sarayı'nın güvenlik ekibinin başına getirildiği bildirildi.
Benalla son olarak, Dünya Şampiyonu Fransız futbolcular için verilen resepsiyon sırasında cumhurbaşkanlığı sarayının bahçesinde görüntülenmişti.
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