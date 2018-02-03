Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Rihanna'nın samimiyeti dikkat çekti

Son dönemde adını sık sık çevre konuları ve siyasi mevzularla duyuran Barbadoslu şarkıcı Rihanna dün yine gündemdeydi. Senegal’deki eğitim zirvesine katılan Rihanna, başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Senegal Devlet Başkanı Macky Sall ile bir araya geldi.

Gri takım elbisesiyle uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken Rihanna’nın siyasetçilerle oldukça samimi olduğu uluslararası basının manşetine çıktı. Macron geçtiğimiz yıl Twitter üzerinden Macron’la yazışmış ve eğitim konusundaki çalışmalarının artmasını istemişti. Rihanna’nın çabaları sonucunda Dakar’daki eğitim zirvesine Fransa da ortak olarak dahil olmuş ve Macron, 200 milyon euro eğitime fon sağlanacağını açıklamıştı.

Rihanna dünkü toplantıda başta İngiltere Başbakanı May olmak üzere birçok ülke liderine çağrıda bulundu ve eğitim ve sanat alanına yoğunlaşılması gerektiğini söyledi. Dakar’da düzenlenen etkinlikte Rihanna hem izleyicilerden hem de siyasilerden tam not alırken Sall ve Macron’un Rihanna’yı adeta paylaşamadığı fotoğraf uluslararası basının manşetlerinde yer aldı.

Ayrıca Rihanna ve Macron'un samimi halleri sosyal medyanın da dikkatini çekti.