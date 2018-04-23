Fransa Cumhurbaşkanı Macron Washington’da

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başkan Donald Trump’la İran başta olmak üzere bazı zorlu konuları masaya yatıracağı üç günlük Washington ziyaretine başladı.
Trump ve Macron, bugün eşleriyle birlikte Amerika’nın ilk başkanı George Washington’ın nehir kenarındaki tarihi Mount Vernon konutunda özel akşam yemeği için buluşacak. İki lider yarın da İran nükleer anlaşmasının akıbeti, güvenlik ve ticaret dahil çok sayıda konuyu ele almak üzere resmi görüşmeler yapacak.
Trump başından beri karşı olduğu çok uluslu nükleer anlaşmadan çekilmekten bahsediyor. Anlaşmanın uzatılması için son tarih olan 12 Mayıs da yaklaşıyor. Macron da İran’la anlaşmanın kusurlar içerdiğini kabul ediyor ancak henüz bir “B planı” olmaması nedeniyle Amerika’nın anlaşmaya bağlılığını devam ettirmesi gerektiğini savunuyor.
Macron, Trump’ın başkanlığı döneminde ilk kez devlet ziyareti kapsamında ağırladığı yabancı lider konumunda bulunuyor.
Trump ve Macron’la eşleri bugün önce Beyaz Saray’da birlikte bir ağaç dikecekler, daha sonra da başkanlık helikopteri Marine One’la Fransız bir mühendis tarafından planlaması yapılan başkenti havadan turlayacaklar ve güneyde Potomac Nehri kıyısındaki Mount Vernon’a uçacaklar.
Bir yabancı liderin Marine One’de konuk edilmesi nadir rastlanan bir durum ve Trump’ın bu ziyarete ne kadar önem verdiğini gösteriyor.
Macron, Washington yakınlarındaki Andrews üssüne inişinden sonra yaptığı açıklamada, “Bu büyük bir onur ve içinde bulunduğumuz mevcut ortamı düşünürsek çok önemli bir devlet ziyareti” diye konuştu.
Macron yarın da Beyaz Saray’da Amerikan ordusunun 500’e yakın mensubu tarafından hazırlanan geleneksel resmi törenle karşılanacak. Törende 21 pare top atışı yapılacak. Macron Trump’la ilk kez Oval Ofis’te biraraya gelecek ve iki lider görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Dışişleri Bakanlığı’nda da Başkan Yardımcısı Mike Pence’in ev sahipliğiyle öğle yemeği düzenlenecek.
Fransız cumhurbaşkanının Beyaz Saray mesaisi akşam devlet yemeğiyle son bulacak.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, Trump’ın eşi Melania Trump’ın ziyaretin her bir ayrıntısı üzerinde aktif rol oynadığını söyledi.
Melania Trump’ın isteğiyle menüde kuzu kaburga ve şeftali tatlısının yer alacağı, ayrıca 150 civarında konuk için Washington Ulusal Operası tarafından akşam yemeğinden sonra konser verileceği belirtildi.
Akşam yemeği salonu 2 bin 500 bezelye çiçeği ve 1000’e yakın beyaz leylakla donatılacak. Ayrıca Amerika’da yetişmiş kiraz çiçeklerinden 1200’ün üzerinde dalla süslenecek.
Trump başkanlığının ilk yılında hiçbir yabancı lideri devlet ziyareti kapsamında ağırlamamıştı ve 100 yıla yakın bir süredir bunu yapmayan ilk başkan oldu. Trump geçen Temmuz ayında Macron’u ziyaret etmişti. Macron ve eşi, Trump ve eşini Napolyun’un mezarına götürmüş ve ayrıca dörtlü Eyfel Kulesi’nde akşam yemeğinde biraraya gelmişti.
Beyaz Saray’dan bir yetkili, Trump’ın geleneğe ters düşerek Kongre’den hiçbir Demokratı ya da gazeteciyi devlet yemeğinde davet etmediği bilgisini verdi.
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