Fransa Cumhurbaşkanı Macron Washington’da

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başkan Donald Trump’la İran başta olmak üzere bazı zorlu konuları masaya yatıracağı üç günlük Washington ziyaretine başladı.

Trump ve Macron, bugün eşleriyle birlikte Amerika’nın ilk başkanı George Washington’ın nehir kenarındaki tarihi Mount Vernon konutunda özel akşam yemeği için buluşacak. İki lider yarın da İran nükleer anlaşmasının akıbeti, güvenlik ve ticaret dahil çok sayıda konuyu ele almak üzere resmi görüşmeler yapacak.

Trump başından beri karşı olduğu çok uluslu nükleer anlaşmadan çekilmekten bahsediyor. Anlaşmanın uzatılması için son tarih olan 12 Mayıs da yaklaşıyor. Macron da İran’la anlaşmanın kusurlar içerdiğini kabul ediyor ancak henüz bir “B planı” olmaması nedeniyle Amerika’nın anlaşmaya bağlılığını devam ettirmesi gerektiğini savunuyor.

Macron, Trump’ın başkanlığı döneminde ilk kez devlet ziyareti kapsamında ağırladığı yabancı lider konumunda bulunuyor.

Trump ve Macron’la eşleri bugün önce Beyaz Saray’da birlikte bir ağaç dikecekler, daha sonra da başkanlık helikopteri Marine One’la Fransız bir mühendis tarafından planlaması yapılan başkenti havadan turlayacaklar ve güneyde Potomac Nehri kıyısındaki Mount Vernon’a uçacaklar.