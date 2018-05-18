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Fransa'da bomba alarmı! Nice'te havalimanı boşaltıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.05.2018 18:09 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Fransa'nın Nice şehrindeki havalimanı bomba şüphesiyle boşaltıldı.

Fransa'da bomba alarmı! Nice'te havalimanı boşaltıldı

Fransa'da bomba şüphesi nedeniyle Nice Havalimanı'nın ikinci terminali boşaltıldı. 2. terminal binasında arama yapılıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Nice Fransa bomba şüphesi havaalanı

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