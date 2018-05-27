Fransa'da Erdoğan afişi skandalı! Yeniden astılar

Fransa'da yayın yapan haftalık Le Point dergisinin son sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Fransa'da yaşayan Türkler ve Türklere ait kurumlar hedefe konulmuş ve kesin olmayan veya anonim kaynaklara dayandırıldığı söylenen bilgilerle karalama kampanyası başlatılmıştı.Dergiye, Türkiye ve Fransa'da yaşayan Türkler büyük tepki göstermiş, Avignon ve Valencekentlerinde bir gazete bayisine asılan tanıtım afişi protestolar sonucu indirilmişti.

BELEDİYE BAŞKANI YENİDEN ASTI



Dün öğle saatlerinde Fransa'da yaşayan Türklerin tepkisi sonucu yerinden indirilen afişin bugün yeniden astı.Yerel La Provence gazetesi, öğle saatlerinde belediye başkanı ve yaklaşık 20 güvenliğin afişleri yeniden astığı bilgisini verdi.

AFİŞLER KORUMA ALTINA ALINDI



Sosyal medya ve basında Le Point'ın haber dili ve taraflı yayını eleştirildi.Haberde, gazete bayisi etrafında çok sayıda Türk kökenli kişinin bulunduğunu ve dergiyi protesto ettiğini belirtirken, jandarma görevlilerinin uzun süre bayi etrafında nöbet tuttuğunu, akşam saatlerinde ise bölgeden ayrılarak görevi devriye gezen görevlilere devrettiğini yazdı.Bu arada, Fransa'da dergiye gösterilen tepkiler sonrası "ifade ve hakaret özgürlüğü" tartışmaları başladı.

