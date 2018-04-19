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Fransa'da eylemciler ortalığı savaş alanına çevirdi!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.04.2018 20:57 | Son Güncelleme

Fransa'da, hükümetin reform ve kemer sıkma politikalarını protesto için 130'dan fazla kentte düzenlenen grev ve gösterilere on binlerce kişi katılırken, başkent Paris'teki yürüyüşte şiddet olayları yaşandı.

Ülkenin en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonunun (CGT), çok sayıda sendikanın desteğiyle "Mücadeleyi Birleştirme" sloganıyla düzenlediği grev ve gösteri çağrısına 130'dan fazla kentte katılım oldu.

Demiryolu, sağlık, enerji, temizlik, havacılık, posta işletmeleri, eğitim ve kamu çalışanları ile öğrenciler gösterilere katıldı.

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ON BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Başkent Paris'te Montparnasse Meydanı'ndan İtalya Meydanı'na kadar yürüyen göstericilere CGT Genel Sekreteri Philippe Martinez ve çok sayıda siyasetçi destek verdi.

Polis, gösteriye 15 bin 300, organizasyon komitesi ise 45 bin kişinin katıldığını açıkladı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Ülkenin farklı bölgelerinde üniversiteleri blokaj eden öğrenciler de yürüyüşe katıldı. Sorbonne başta olmak üzere farklı üniversitelerden gelen öğrencilerin de bulunduğu grubun yürüyüş güzergahından çıkmaya çalışması üzerine gerginlik yaşandı. Gerginliğin artması nedeniyle polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, biber gazı ve tazyikli su kullandı. Bu arada, çok sayıda iş yeri ve otobüs durakları zarar gördü, bir otelin giriş kapısı da kırıldı.

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SARAY ZİYARETLERE KAPATILDI

Grev nedeniyle Paris yakınlarındaki Versay Sarayı'nın da ziyarete kapatıldığı duyuruldu.

Ülkenin güneyindeki Marsilya şehrinde de Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Başkanı Jean-Luc Melenchon'un da katılarak destek verdiği gösteriye, Valilik 5 bin 500, organizasyon komitesi ise 65 bin kişinin katıldığını bildirdi.

Ülkenin Dieppe, Rennes, Rouen, Lyon, Nantes, Bordeaux ve Strasbourg kentlerinde düzenlenen gösterilerin katılımcı sayısı bakımından öne çıktığı belirtildi.

50'YE YAKIN ÜNİVERSİTEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Hükümetin reform ve kemer sıkma politikaları çerçevesinde çok sayıda sektörde planlanan değişiklikler nedeniyle ülkede bir süredir grev ve gösteriler düzenleniyor. Kademeli olarak adlandırılan haftanın belli günleri düzenlenen grevler dışında, 22 Mart'ta genel grev düzenlenmiş ve buna 500 bin kişinin katıldığı açıklanmıştı.

Havacılık, demiryolu ve enerji sektörlerinin haziran ayının sonuna kadar grevlere devam edeceği açıklanırken, üniversitelerde devam eden blokaj eylemlerinin sertleşeceği iddia ediliyor.

Ülkede 5 üniversitenin tamamen, 50'ye yakın üniversite veya fakültenin de kısmen kapatılarak eğitime engel olunduğu öğrenildi.

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Fransa paris eylem gösteri grev

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
fransa turkiyenin yaninda sıfir bir ulke turkiye olmasa acliktan olurler dua etsinlerki reis onlari koruyup kolluyor.
Suriye nin günahı çıksın bu ABD ve Avrupalılardan.Birazda onlar karışsın.
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