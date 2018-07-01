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Fransa'da film gibi firar! Redoine Faid filmlere ilham olmuştu

DÜNYA HABERLERİ  | 01.07.2018 15:36 | Son Güncelleme

Fransız polisinin korkulu rüyası olarak adlandırılan, gangster Redoine Faid helikopterle Paris yakınlarındaki hapishane bahçesi inen ağır silahlı adamları tarafından hapisten kaçırıldı.

Fransa'da film gibi firar! Redoine Faid filmlere ilham olmuştu

Fransa’nın en çok korktuğu silahlı gangster olarak adlandırılan Redoine Faid, tutuklu bulunduğu Sequedin Cezaevi’nden 2013'te beş çelik kapıyı dinamitle havaya uçurarak ve elindeki silahla dört kişiyi rehin alarak firar girişimine imza atmıştı.

HELİKOPTERLE KAÇIRDILAR

5 yıl sonra yeniden hapishaneden kaçmaya çalışan azılı suçlu bu kez başarılı oldu. Faid'in kaldığı hapishanenin bahçesine helikopter indiren ağır silahlı 3 kişi, Faid'i kaçırmayı başardı.

'SCARFACE' VE 'HEAT'E İLHAM OLDU

Faid'in işlediği suçlarda Amerikan gangster filmleri "Scarface" ve "Heat"den ihlam aldığı biliniyor.

46 yaşındaki Faid, bir polisin öldürüldüğü soygunda yakalanmış, 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

2013'te yakalanan Faid, o dönemde Avrupa'nın en çok aranan suçlusu olarak adlandırılmıştı. Ünlü mahkum, 2010 yılında “mesleğini” anlattığı 'Braqueur' adlı kitapla ün kazanmıştı.

Hürriyet

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