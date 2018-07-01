Fransa'da film gibi firar! Redoine Faid filmlere ilham olmuştu

Fransa’nın en çok korktuğu silahlı gangster olarak adlandırılan Redoine Faid, tutuklu bulunduğu Sequedin Cezaevi’nden 2013'te beş çelik kapıyı dinamitle havaya uçurarak ve elindeki silahla dört kişiyi rehin alarak firar girişimine imza atmıştı.
HELİKOPTERLE KAÇIRDILAR
5 yıl sonra yeniden hapishaneden kaçmaya çalışan azılı suçlu bu kez başarılı oldu. Faid'in kaldığı hapishanenin bahçesine helikopter indiren ağır silahlı 3 kişi, Faid'i kaçırmayı başardı.
'SCARFACE' VE 'HEAT'E İLHAM OLDU
Faid'in işlediği suçlarda Amerikan gangster filmleri "Scarface" ve "Heat"den ihlam aldığı biliniyor.
46 yaşındaki Faid, bir polisin öldürüldüğü soygunda yakalanmış, 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
2013'te yakalanan Faid, o dönemde Avrupa'nın en çok aranan suçlusu olarak adlandırılmıştı. Ünlü mahkum, 2010 yılında “mesleğini” anlattığı 'Braqueur' adlı kitapla ün kazanmıştı.
Hürriyet
Ölü bulunan müzisyen Metin Kor'la ilgili kafa karıştıran açıklama
İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama
Doktora her gidişlerinde bebek sayısı arttı!
YKS 2018'in ikinci oturumu AYT'de yine aynı görüntüler! Geç kalanlar sınava alınmadı
Küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili hükümetten flaş açıklama
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim
Muharrem İnce yeni parti mi kuracak? Herkes bu iddiaları konuşuyor
Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama
Almanya ile Türkiye arasında yeni kriz! İzmir'deki Alman okulu kapatıldı!
Facebook'tan bir skandal daha! Geliştirdikleri uygulama 120 milyon kullanıcının verilerini sızdırdı!
Belçika'da 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak!
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum