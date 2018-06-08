Fransa'da ilk ve orta dereceli okullarda cep telefonu kullanımı yasaklandı

Hükümet, yeni yasanın sınıflarda konsantrasyonu artıracağı, "siber zulümleri ve pornografiyi engelleyeceği" görüşünde.
Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, yeni teknolojilere açık olmanın Fransa'nın her türlü teknolojiyi kullanacağı anlamına gelmediğini söyledi.
Yeni yasaya göre 15 yaş altı çocuklar okul sınırları içinde cep telefonlarını çantalarında ve gözden uzak tutmak zorunda.
'HÜKÜMETİN REKLAM KAMPANYASI'
Yasayı eleştirenler, öğretmenlerin yasayı uygulamakta zorlanacağını söylüyor, muhalefet ise yasanın 'hükümetin reklam kampanyası' olduğu görüşünde.
Fransa'da 2016'da yapılan bir araştırmaya göre yaşları 12 ila 17 arasında değişen her 10 Fransız öğrenciden 9'unun cep telefonu var.
Ülkede öğretmenler, öğrencilerin ders sırasında mesaj atmalarından, sosyal medyada vakit geçirmelerinden şikâyetçi oluyordu.
Türkiye'de de "Okullarda Güvenlik Önlemlerinin Alınması" konulu 2018/10 nolu genelgeyle, derslerde cep telefonlarına yasak getirildi.
Genelgede, " Cep telefonlarının 'derslik, laboratuvar vb. eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlarda" kullanılmasına yasak getirmiştir' deniyor.
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