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Fransa'da korkutan patlama! En az 11 yaralı!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.06.2018 11:37 | Son Güncelleme

Fransa'nın Strazburg kentinde korkutan bir patlama meydana geldi.

Fransa'da korkutan patlama! En az 11 yaralı!

İlk bilgilere göre en az 11 kişi yaralandı. Patlamanın bir tarim fabrikasının depolama tesisinde meydana geldiği belirtildi. Yere medya yetkililere dayandırdığı haberinde olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlisinin yönlendirildiğini belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda yoğun duman çıktığı görülüyor. Polisin önlem amacıyla civardaki kişileri olay mahaline yaklaştırılmadığı belirtiliyor.

Comptoir Agricole Group'a ait fabrikanın ülkenin en önemli tarım kurulışların biri olduğu belirtiliyor.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


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Anahtar Kelimeler:
Fransa patlama yaralı

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