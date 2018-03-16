Fransa'da Kral Selman'ın kızı hakkında tutuklama kararı

Fransız haber ajansı AFP'ye göre, Paris'teki lüks daireyi yenileştirme çalışması yapan bir işçi, odanın bir fotoğrafını çekti. İddiaya göre; Suudi Arabistan Kralı Selman'ın kızı, korumalarına işçiyi dövmelerini emretti.
İŞÇİYİ DÖVDÜRTTÜ, AYAKLARINI ÖPTÜRDÜ
İşçiyi döven korumalar daha sonra da adamın ellerini bağladı. Suudi korumaların, işçiyi yere çökerterek prensesin ayaklarını zorla öptürdüğü öne sürüldü.
Birkaç saat boyunca adamı dairede tutan korumalar daha sonra işçiyi serbest bıraktı.
YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Prenses hakkında da Paris savcılığı tarafından yakalama emri çıkarıldığı kaydedildi.
Ocak ayında da Suudi Arabistan kraliyet ailesi mensubu 43 yaşındaki Uhud bint Halid el Suud, Champs-Elysees (Şanzelize) Caddesi'ndeki bir otele zorla girmek ve görevli bekçiyi tokatlamak suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
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