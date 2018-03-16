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Fransa'da Kral Selman'ın kızı hakkında tutuklama kararı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.03.2018 01:43 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın kızı ve Veliaht Prens Muhammed'in kız kardeşi Prenses Hassa bint Salman'ın Paris'teki dairesinde çalışan bir işçiyi korumalarına dövdürdüğü ve ardından ayağını öptürdüğü iddia edildi. Prenses Hassa hakkında tutuklama emri çıkartıldı.

Fransa'da Kral Selman'ın kızı hakkında tutuklama kararı

Fransız haber ajansı AFP'ye göre, Paris'teki lüks daireyi yenileştirme çalışması yapan bir işçi, odanın bir fotoğrafını çekti. İddiaya göre; Suudi Arabistan Kralı Selman'ın kızı, korumalarına işçiyi dövmelerini emretti.

İŞÇİYİ DÖVDÜRTTÜ, AYAKLARINI ÖPTÜRDÜ

İşçiyi döven korumalar daha sonra da adamın ellerini bağladı. Suudi korumaların, işçiyi yere çökerterek prensesin ayaklarını zorla öptürdüğü öne sürüldü.

Birkaç saat boyunca adamı dairede tutan korumalar daha sonra işçiyi serbest bıraktı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Prenses hakkında da Paris savcılığı tarafından yakalama emri çıkarıldığı kaydedildi.

Ocak ayında da Suudi Arabistan kraliyet ailesi mensubu 43 yaşındaki Uhud bint Halid el Suud, Champs-Elysees (Şanzelize) Caddesi'ndeki bir otele zorla girmek ve görevli bekçiyi tokatlamak suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

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Fransa paris Suudi Arabistan Hassa bint Salman Suudi prenses tutuklama kararı

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