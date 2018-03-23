Fransa'da rehine krizi! IŞİD üstlendi

Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Trebes kentinde silahlı bir kişinin Super U isimli süpermarkettekileri rehin aldığı kaydedildi. Bakanlık, güvenlik güçlerinin bölgede operasyon düzenlediğini duyurdu.

Zanlı, polis kaynaklarına göre önce bölgede 4 polise ateş açtı, polislerden biri yaralandı. Aynı kişi daha sonra da süpermarkete girdi ve içerdeki müşterileri rehin aldı. Zanlının terör örgütü IŞİD'e bağılık yemini ettiği iddiası Fransız basınında yer aldı. Saldırganın 2 kişiyi öldürdüğü, 12 kişiyi ise yaraladığı belirtildi.

Yerel L'Independant gazetesinde, Trebes kentindeki süpermarkette güvenlik güçlerinin operasyonunun sürdüğü, süpermarkette bir kişinin öldüğü bilgisi yer aldı. Kamu yayıncısı France Info kanalı da savcılığa dayandırdığı haberinde, süpermarketteki silahlı kişinin saldırıyı terör örgütü IŞİD adına gerçekleştirdiğini yazdı.

Öte yandan RTL radyosu, Trebes şehrinin yakınında bulunan Carcassonne'da bir araçtan, yol kenarındaki polislere ateş açıldığını ve 2 polisin yaralandığını duyurdu. Yaralı polislerin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.