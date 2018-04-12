Fransa’da savaş uçağı yanlışlıkla bir fabrikayı bombaladı

France Bleu'nun haberine göre, olay 10 Nisan Salı günü Loire ilinde meydana geldi. Fransa Hava Kuvvetleri'ne ait iki savaş uçağı, Nogent-sur-Vernisson kenti üzerinden geçerken aralarından birisi bombasını düşürdü. Bomba, Faurecia şirketine ait bir fabrikanın üzerine düştü. Olayda iki kişinin yaralandığı ifade edildi.
Bir görgü tanığı, "Önce iki savaş uçağı geçti ve bir patlama sesi duyduk. Çok gürültülüydü ve hatta uçakların sesini bile bastırdı" dedi. Fransa Hava Kuvvetleri Sözcüsü Albay Olivier Celo, fabrikaya düşen mühimmatın eğitim bombası olduğunu ve patlayıcı madde içermediğini belirterek plana göre bombanın poligona atılması gerektiğini aktardı.
Celo, bu tür olayların çok nadiren meydana geldiğinin altını çizdi.
Sputnik
İngiliz basınından flaş iddia: Denizaltılara vur emri
ABD'den flaş Suriye açıklaması: Saldırının faili...
BBC: İngiltere Başbakanı Suriye'ye askeri müdahaleye onaya hazır
İzmir'de vahşet! 2 ölü, 1 yaralı
Zuckerberg'ten şoke eden açıklama: Benim de bilgilerim üçüncü parti gruplara satıldı
Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...
Karamollaoğlu: 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız
Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...
Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor
Dolmuş şoförüne gücendi, 75 yaşında okur yazar oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum