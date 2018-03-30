HABER

Fransa'da ünlü gazeteciye silahlı saldırı!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.03.2018 13:59 | Son Güncelleme

2010 yılında Fransa'ya kaçan Azeri gazeteci Rahim Namazov'a silahlı saldırı düzenlendi. Son dakika habere göre, saldırıda Namazov'un eşinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Fransa'da ünlü gazeteciye silahlı saldırı!

Sürgündeki Azeri gazeteci Rahim Namazov, Fransa'nın Toulouse kentinde vuruldu. Hastaneye kaldırılan Namazov'un durumunun ağır olduğu belirtildi. Son dakika habere göre, Saldırıda Namazov'un eşinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Namazov 2010 yılından Azerbaycan'dan kaçmıştı. Azeri gazeteci Azerbaycan ordusundaki askerlere yönelik yapılan kötü muamele hakkındaki haberleri nedeniyle hapse girmişti.

Olayın gerçekleştiği Colomiers bölgesinin belediye başkanı Karine Michelet-Traval, "Rahim Namazov ülkesinde işkence görmüş ve hapse girmiş bir gazeteciydi ve Fransa'da siyasi mülteci statüsündeydi" ifadelerini kullandı.

Fransa'dan operasyon açıklamasıFransa'dan operasyon açıklaması
Fransa'ya sert tepki: Terör örgütüyle açıkça işbirliği!Fransa'ya sert tepki: Terör örgütüyle açıkça işbirliği!
'Abdullah Gül'ün tavrı belirsiz''Abdullah Gül'ün tavrı belirsiz'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa Azerbaycan Rahim Namazov

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Starbucks, kahveye 'kanser uyarısı' koyacak

Starbucks, kahveye 'kanser uyarısı' koyacak

Suriye'de patlama! ABD'li askerlerden ölen ve yaralananlar var

Suriye'de patlama! ABD'li askerlerden ölen ve yaralananlar var

Fransa'dan son dakika açıklama: Yeni operasyon amacımız yok!

Fransa'dan son dakika açıklama: Yeni operasyon amacımız yok!

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Öğretmen rezaleti! İşte 4 öğrencisiyle cinsel ilişkinin cezası

Öğretmen rezaleti! İşte 4 öğrencisiyle cinsel ilişkinin cezası

Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması

Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.