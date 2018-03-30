Fransa'da ünlü gazeteciye silahlı saldırı!

Sürgündeki Azeri gazeteci Rahim Namazov, Fransa'nın Toulouse kentinde vuruldu. Hastaneye kaldırılan Namazov'un durumunun ağır olduğu belirtildi. Son dakika habere göre, Saldırıda Namazov'un eşinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Namazov 2010 yılından Azerbaycan'dan kaçmıştı. Azeri gazeteci Azerbaycan ordusundaki askerlere yönelik yapılan kötü muamele hakkındaki haberleri nedeniyle hapse girmişti.

Olayın gerçekleştiği Colomiers bölgesinin belediye başkanı Karine Michelet-Traval, "Rahim Namazov ülkesinde işkence görmüş ve hapse girmiş bir gazeteciydi ve Fransa'da siyasi mülteci statüsündeydi" ifadelerini kullandı.