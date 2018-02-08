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Fransa'dan 55 yıl sonra Cezayir kararı

DÜNYA HABERLERİ | 08.02.2018 16:52 | Son Güncelleme

Fransa Anayasa Mahkemesi, 1954-1962 yılları arasında gerçekleşen Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nda yaralanan veya sakat kalan Cezayirlilerin de tazminat haklarına sahip olması gerektiğine hükmetti.

Fransa'dan 55 yıl sonra Cezayir kararı

Anayasa Mahkemesi, savaş döneminde 8 yaşında olan ve şiddete maruz kalan bir Cezayir vatandaşının başvurusunu değerlendirdi.

1963 yılında çıkarılan bir yasayla, savaş ortamının şiddeti nedeniyle yaralanan veya sakat kalan kişilerden yalnızca Fransız vatandaşlarının tazminat hakkı bulunduğu belirtilerek, ayrımcılık olduğu gerekçesiyle yapılan başvuruyu değerlendiren mahkeme, Fransız vatandaşları gibi, Cezayirlilerin de tazminat hakkına sahip olması gerektiğine karar verdi.

İlgili yasada yer alan 'Fransız vatandaşı olanlar' ifadesini iptal eden mahkeme, aidiyetine bakılmaksızın savaş sırasında ülkede yaşayan herkesin kanun önünde eşit olduğuna hükmederek 55 yıllık eşitsizliği ortadan kaldırmış oldu.

132 yıl süren Fransa'nın Cezayir'i işgali sırasında, işgale ve asimilasyona karşı çıkan Cezayirlilerle Fransız ordusu arasında kanlı çatışmalar meydana gelmişti. Bağımsızlık Savaşı 2. Dünya Savaşı döneminde hız kazanmış, tarihe '8 Mayıs 1945 Setif ve Guelma' katliamı olarak geçen olaylardan Cezayir’in bağımsızlığını kazandığı 1962’ye kadar şiddet olayları sistematik şekilde devam etmişti. Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nda 1 milyon kişinin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Cezayir

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