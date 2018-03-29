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Fransa'dan kriz çıkaracak adım! Teröre açık destek

DÜNYA HABERLERİ  | 29.03.2018 23:36 | Son Güncelleme

Son dakika... Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Kürtlere destek garantisi verdik" dedi. Macron yaptığı açıklamada terör örgütü YPG'ye destek garantisi verdiklerini belirtti.

Fransa'dan kriz çıkaracak adım! Teröre açık destek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye açıklaması yaptı. Macron, "Kürtlere destek garantisi verdik. SDG-Türkiye arasında arabulucu rolü oynamak istiyorum" dedi.

Macron, "Suriye'nin kuzeyinin istikrara kavuşması için çalışacağız" ifadesini kullandı.

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Fransa Emmanuel Macron

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Bir şeyler dönüyor BOP eş başkanı dün makronu aramıştı bakem ne olacak pkk PYD barzani apo ittifaklarina alışkın bopcular
Bir şeyler dönüyor BOP eş başkanı dün makronu aramıştı bakem ne olacak pkk PYD barzani apo ittifaklarina alışkın bopcular..
amerika iyi polis fransa kötü polis. oyun büyükk
coni kacıyor yakında sizde gecin o zaman boy sırasına
''Sen git Arabuluculuk görevini başka konularda üstlen!'' diyeceğim....Ama Rusya Kürtlerin olmadığı bir çözümün sözkonusu olmadığını Pawlov'un ağzından kararlılıkla söyledi. PYD,YPG ve PKK adı anılmadan, SDG adı altından görüşme olacak mı bilinmez ama...Bu Macron hemen parmak kaldırıp söz ve görev üstlendiğine göre yakında farklı gelişmeler olacak gibi...
fransada iki üç olay olunca korkularından destek çıkıyorlar ülkenizi korumaktan korkuyorsanız reise bir telefon sizide o bataklıktan kurtarırız
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