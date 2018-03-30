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Fransa'dan son dakika açıklama: Yeni operasyon amacımız yok!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.03.2018 11:57 | Son Güncelleme

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan bir kaynak, Fransa'nın Kuzey Suriye'de uluslararası IŞİD'le mücadele koalisyonun faaliyetlerinden başka yeni bir askeri operasyon düzenleme amacında olmadığını duyurdu.

Fransa'dan son dakika açıklama: Yeni operasyon amacımız yok!

Reuters'ın Fransa Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Fransa'nın Suriye'nin kuzeyinde yeni bir askeri operasyon planlamadığı belirtildi.

Fransız yetkililer, Türkiye'nin Münbiç'e yönelik operasyonunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Fransa operasyon Suriye

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