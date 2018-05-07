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Fransa'dan Trump'a sert tepki

DÜNYA HABERLERİ  | 07.05.2018 02:59 | Son Güncelleme

ABD’nin Florida eyaletinde şubat ayında gerçekleşen okul katliamının ardından silah karşıtı kampanyaların yükselmesine cevap olarak silah lobisine destek veren ABD Başkanı Donald Trump’ın cuma günü ABD’nin en güçlü silah lobisi Ulusal Tüfek Derneği’nde (NRA) yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler ve yaptığı hareketler Fransa’dan tepki çekti.

Fransa'dan Trump'a sert tepki

Ulusal Silahlanma Kuruluşu'nda sivillerin silahlanması gerektiğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, "Eğer insanların silahları olsaydı Paris’deki terör saldırısı kolayca engellenebilirdi" dedi.

Teröristlerin sivilleri vurduğunu anlatırken eliyle silah hareketi yaparak, "Bam, bu tarafa geç, bam, bu tarafa geç..." diyen Trump'a önce kendi basınında ardından Fransa'dan tepki geldi.

PARİS'TEN VE ABD BASININDAN TRUMP'A TEPKİ

Fransa Dışişleri Bakanlığı, "Fransa, Başkan Trump’ın 13 Kasım 2015 saldırılarıyla ilgili yorumlarını katı bir şekilde onaylamadığını ifade ediyor ve kurbanların anısına saygı duyulmasını istiyor" açıklamasını yaptı.

Paris'teki terör olayı ile birlikte Şubat ayında ABD'nin Florida eyaletinde gerçekleşen okul katliamına da değinen Trump, silah karşıtı kampanyaların yükselmesine cevap olarak silah lobisine destek verdiğini açıkladı.

Trump'ın sözleri ve tavrı ABD basınında "Skandal" olarak görüldü. ABD'nin birçok basın kaynağında yaptığı el işaretinin görüntüleri kullanıldı.

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ABD Donald Trump Fransa bireysel silahlanma

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