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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: 'Savaş çıkabilir'

DÜNYA HABERLERİ  | 15.05.2018 17:08 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın "Ortadoğu'daki durum patlamaya müsait. Savaş ufukta olabilir" ifadesi kullandığını duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: 'Savaş çıkabilir'

İsrail askerlerinin, ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşımasını protesto edenlere yönelik silahlı müdahalesinde onlarca kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Orta Doğu'daki durum patlamaya müsait. Savaş ufukta olabilir" açıklaması yaptı. Fransa Dışişleri Bakanı, "İsrail'in güvenliğine bağlıyız ancak bu seviyede bir şiddet meşrulaştırılamaz" diyerek Gazze'deki katliamı eleştirdi.

Reuters’in haberine göre, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Orta Doğu’yu “patlamaya hazır” diye niteledi ve ABD’nin tek taraflı adımları ile İsrail’in orantısız şiddetini bundan sorumlu tuttu.

fransa bakan

"İSRAİL'İN GÜVENLİĞİ ŞİDDETİ MEŞRU KILMAZ"

Parlamentoda konuşan Le Drian, “Diyaloğun yerini şiddet aldı, bu savaşa yol açabilir" dedi, şöyle devam etti:

“Kendimizi İsrail’in güvenliğine adıyoruz fakat İsrail’in güvenliği böylesi bir şiddeti meşru kılamaz.”

ABD’nin İran’la nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşınması konularında Fransa’nın fikir ayrılığı olduğunu belirten Le Drian, “ABD ile hem fikir ayrılığımız var, hem de yöntemlerini doğru bulmuyoruz. İki olayda da tek taraflı olarak hareket etti" diye konuştu.

Öte yandan, İsrail polisinin Gazze sınırı yakınlarında Filistinli silahsız bir kişiyi vurarak öldürdüğü ifade edildi.


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Anahtar Kelimeler:
Fransa israil Gazze savaş

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
yıkılasın israil enkazını göreyim sana devlet diyenin yüzüne tüküreyim. nfk
Asıl terörist sizsiniz ve sonunuz yakındır ve biz müslümanlar sizingibi olmayacağız
SECMEN AKILLI OLUN DÜNYA İYİ GİTMİYOR ERDOGANI BIRAKMAYIN TEK DİREGİMİZ
Dünyada asıl teröristler abd ve israildir bunlardan büyük teröristmi var ?
israil sanki bunu ılk defa yapıyormus gıbı mıllet we ulkeler bu tur acıklamalar yapıyor yıllardır bu zulmu yapıyor gecmıste yaptıgınız kınamalar dısında bugunde farklı bır sey yok yarında olmayacak dunya uyutuluyor we uyanmasınada ızın werılmıyor uykuda olecez....
ŞAVAŞSA ŞAVAŞ,ALAYINIZ GELİN HEPİNİZİ GÖMERİZ BU SEFER ÖYLE BİR GÖMECEYİZKİ BİRDAHA GÜN YÜZÜ GÖREMEYECEKSİNİZ
bizde secim var bize simdi dokunmasın
ÖNCE AMERİKAYI ÇÖKERTMEK ÇÖKTÜĞÜNÜ GÖRMEK LAZIM.ONUN İÇİN AMERİKA İÇERDEN AYRIŞACAK YADA ÇİN KORE İLE BİŞEKİLDE PROBLEM YAŞAYACAK.ZATEN DOSTU OLDUĞUNU EL UZATACAK OLAN BİR ÜLKE OLACAĞINI ZANNETMİYORUM.OKYANUS ÖTESİNDE YALNIZLAŞTIKTAN KENDİ DERDİ İLE BOĞUŞTUKTAN ORAYA BURAYA ASKER YOLLAYIP ÜS KURACAK DURUMU KALMADIKTAN SONRA İSRAİL ERMENİSTAN ETTİĞİNİ ÇEKER.
YERLİ OTOMOBİL NERDEEEEEEEEEEEEEEEEE SLOGANA DEVAM VER GAZI
Ey Fransızkafir, İsrail mel'ununun güvenliğine kendinizi adıyorsunuz da Filistin'in meşru savunmasını neden görmezden geliyorsunuz? Hepiniz aynı ateşin odunlarısınız.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
İnşaallah
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