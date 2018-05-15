İsrail askerlerinin, ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşımasını protesto edenlere yönelik silahlı müdahalesinde onlarca kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Orta Doğu'daki durum patlamaya müsait. Savaş ufukta olabilir" açıklaması yaptı. Fransa Dışişleri Bakanı, "İsrail'in güvenliğine bağlıyız ancak bu seviyede bir şiddet meşrulaştırılamaz" diyerek Gazze'deki katliamı eleştirdi.
Reuters’in haberine göre, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Orta Doğu’yu “patlamaya hazır” diye niteledi ve ABD’nin tek taraflı adımları ile İsrail’in orantısız şiddetini bundan sorumlu tuttu.
"İSRAİL'İN GÜVENLİĞİ ŞİDDETİ MEŞRU KILMAZ"
Parlamentoda konuşan Le Drian, “Diyaloğun yerini şiddet aldı, bu savaşa yol açabilir" dedi, şöyle devam etti:
“Kendimizi İsrail’in güvenliğine adıyoruz fakat İsrail’in güvenliği böylesi bir şiddeti meşru kılamaz.”
ABD’nin İran’la nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşınması konularında Fransa’nın fikir ayrılığı olduğunu belirten Le Drian, “ABD ile hem fikir ayrılığımız var, hem de yöntemlerini doğru bulmuyoruz. İki olayda da tek taraflı olarak hareket etti" diye konuştu.
Öte yandan, İsrail polisinin Gazze sınırı yakınlarında Filistinli silahsız bir kişiyi vurarak öldürdüğü ifade edildi.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: 'Savaş çıkabilir'
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