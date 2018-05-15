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Fransa Dışişleri Bakanı: ‘Ortadoğu'da Savaş Çıkabilir’

15.05.2018 18:05 | Son Güncelleme

Mecliste konuşan Dışişleri Bakanı Jean Yves le Drian, "Ortadoğu'da durum patlamaya hazır, şiddet konuşuyor. Savaş tehdidi var, savaş çıkabilir” uyarısında bulundu

Fransa Dışişleri Bakanı: ‘Ortadoğu'da Savaş Çıkabilir’

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, Amerika'nın İran’la nükleer anlaşmadan çekilme ve büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararları nedeniyle Ortadoğu'da durumun tehlikeli bir noktaya ulaştığını belirterek, "Ortadoğu'da durum patlamaya hazır, şiddet konuşuyor. Savaş tehdidi var" dedi.

Fransız Ulusal Meclisi'nde hükümete yönelik soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Jean Yves le Drian’a, Meclis'te birbiri ardına ABD'nin İran ve Kudüs kararları, Kudüs'te İsrail askerlerinin kullandığı şiddet, İran ve Ortadoğu konularında sorular yöneltildi.

Genel Kurul'da soruları yanıtlayan Fransız Bakan, Amerika'nın İran ve Kudüs kararlarına katılmadıklarını belirterek, "Ortadoğu'da durum patlamaya hazır, şiddet konuşuyor. Savaş tehdidi var, savaş çıkabilir. Mayıs ayının tehlikeli olacağını biliyorduk. Fransa, Amerika'nın iki kararına da katılmadığını açıkça söyledi. Birincisi İran ile nükleer anlaşma, diğeri ise Kudüs'ün başkent olarak tanınması. Hem içerik hem de biçim olarak alınan kararlara katılmıyoruz. ABD'nin metodu ile hemfikir değiliz. Amerika, tek taraflı olarak hareket etme kararı aldı. Ortadoğu'da yeterince terörizm, yeterince tansiyon, kriz ve barış sürecinin tıkanması söz konusu. Bütün bunlara yeni krizler eklemek gerçekten gereksiz bir adımdı. Fransa olarak diplomatik alanda durumun düzelmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Le Drian, aynı konuda yeniden yöneltilen bir başka soruya da, "Dün yaklaşık 2 bin 700 yaralı, içlerinde çocuklar olan 60'a yakın ölü var. Gazze'de uzun süredir en ölümcül gündü. Fransa bu şiddeti kararlı ve güçlü bir tutumla kınadı. İsrail makamlarına sivilleri koruma görevlerini hatırlattı. Bugün Cumhurbaşkanımız, Başbakan Netahyanu ile görüşmesinde de bunu söyleyecek" dedi.

İsrail'in güvenliğine bağlı olduklarını ancak İsrail'in güvenliğinin bu ölçüde şiddet ile açıklanamayacağını dile getiren Le Diran, "Filistinlilerin de barış ve güvenlik hakları var. Barışçıl gösteriler yapmak Filistin halkının hakkıdır. Öncelikle ve acilen ablukanın kaldırılması ve insani yardımın ulaşması için, insani koridorun açılması gerekmektedir. Ardından iki devletli çözüm için müzakerelerin de bir an evvel başlaması için çalışacağız" diye konuştu.

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