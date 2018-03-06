Fransa Dışişleri Bakanı'na İran'da Sert Karşılama

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, nükleer anlaşma ve Suriye konusunda zorlu bir görüşmede bulunmak üzere Tahran'a gitti, ancak İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in sert direnişiyle karşılaştı. Le Drian'ın, "İran'ın balistik füze programına son vermesi" talebine Zarif, "Batının silahları Ortadoğu'yu barut fıçısına çevirdi, bu artık son bulmalı" yanıtını verdi. Le Drian, ziyaretinin ardından "İran ile iki konuda hala yapılacak çok iş var" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmadan çekilmekle tehdit ettiği, İran’la varılan nükleer anlaşmayı korumak ve karşılığında İran'ın yeni yaptırımlarla karşılaşabileceği balistik füze programına son vermesini istemek için Tahran'a gitti. Görüşmenin bir diğer önemli başlığı ise Suriye, özellikle de Doğu Guta kentindeki sivil kayıplar oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Dışişleri Bakanı Le Drian, İran'ın bölgede egemenlik kurmayı amaçladığını ve bundan bölge ülkeleri dahil uluslararası toplumun rahatsız olduğunu dile getirmişti. Bu açıklamalar karşısında eleştirilerini sık sık dile getiren Tahran yönetimi ise kasım ayından bu yana Fransa ile adeta söz düellosuna girmişti.