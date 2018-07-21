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Fransa Doğu Guta'ya 50 Ton İnsani Yardım Gönderdi

21.07.2018 22:11 | Son Güncelleme

Fransa’nın Suriye’ye 50 ton tıbbi yardım yollamasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi yaptı. İki lider Suriye’ye yönelik insani yardımlar konusunu görüştü

Fransa Doğu Guta'ya 50 Ton İnsani Yardım Gönderdi

Fransa’nın Suriye’ye 50 ton tıbbi yardım yollamasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi yaptı. İki lider Suriye’ye yönelik insani yardımlar konusunu görüştü.

Fransa, yardımın rejim kontrolundaki Doğu Guta’ya ulaşacağı yönünde Rusya’dan güvence aldıktan sonra malzemeleri gönderdi. Doğu Guta yakın bir zamana kadar isyancıların elindeydi.

Ayrıca Moskova’dan yapılan açıklamaya göre Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Suriye’deki insani krizin çözümü konusunda bir görüşme yaptı.

Bugün erken saatlerde. 50 ton tıbbi ve insani yardım taşıyan bir askeri uçak Fransa’nın Chateauroux şehrinden Suriye’ye gitmek üzere havalandı. Yardımlar bölgede insani yardımları organize eden Birleşmiş Milletler tarafından dağıtılacak.

Uçağın yüklenişini gören bir Fransız haber ajansı fotomuhabiri, malzemeler arasında, çadır, tıbbi malzeme, battaniyeler ve yemek pişirme üniteleri olduğunu söyledi.

Fransa ve Rusya tarafından yapılan ortak açıklamada da, “İnsani yardım en büyük önceliğe sahip konu ve malzemelerin dağıtımı herhangi bir ayrım olmaksızın tüm Suriye’de insani kurallar çerçevesinde, bağımsız, tarafsız ve eşit şekilde yapılmak zorundadır” denildi.

Bu arada Suriye medyası ve İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, rejim güçleri tarafından yeniden ele geçirilen İsrail sınırındaki Kuneytra’dan bir grup muhalifin daha tahliye edilmeye başlandığını başladığını duyurdu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi yaklaşık 4 bin kişinin bölgeden çıkış yapmasının beklendiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler ve bazı insan hakları örgütleriyse olayı zorunlu tahliye olarak tanımlayarak kınadı.

Muhaliflerin bölgeden ayrılışı, rejim güçlerinin bu yılın başlarında bölgeye yönelik ortak saldırı başlatmasından sonra varılan anlaşma uyarınca uygulamaya kondu.

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