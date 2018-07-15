Fransa Dünya Şampiyonu

Fransa, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nın final maçında Hirvatistan’ı 4-2 mağlup ederek 2018 Dünya Kupası’nı kazandı.

Böylece Fransa ikinci kez kupayı evine götürmüş oldu.

Fransa ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Fransa’nın iki golünden biri Hırvatistan’dan Mario Mandzukic kendi kalesine attığı gol, diğeriyse Antoine Griezmann’ın penaltı atışıydı.

Hırvatistan’ın ilk golü ise Ivan Perisic’ten geldi.

İkinci yarıdaysa Paul Pogba ve Kylian Mbappe iki gol daha atarak Fransa’yı kupaya bir adım daha yaklaştırdı. Hirvatistan’dan Mandzukic, takımının ikinci golünü atsa da mağlubiyeti engelleyemedi.

Fransa daha önce 1998’de kendi evinde Brezilya’yı 3-0 mağlup ederek Dünya Kupası’nı kazanmıştı.

Final maçını Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar birlikte tribünden izledi.

Paris’te kutlamalar

Fransa’nın şampiyonluğunu ardından başkent Paris’te sevinç gösterileri düzenlendi.

Binlerce kişi sokaklarda şampiyonluğu kutladı.

Kutlamaların merkezi Paris’in ünlü caddesi Champs Elysees oldu.

