HABER

Fransa: El sıkışmayı reddeden Cezayirli kadına vatandaşlık verilmedi

20.04.2018 19:13 | Son Güncelleme

Fransa'da temyiz mahkemesi, vatandaşlık töreninde bir erkek yetkiliyle el sıkışmayı reddettiği için Fransız vatandaşlığı verilmemesi kararını haklı buldu. Adı açıklanmayan kadın "dini inançlarının" törendeki erkek yetkilinin elini sıkmasını yasakladığını savunmuştu.

Fransa: El sıkışmayı reddeden Cezayirli kadına vatandaşlık verilmedi

Fransa'da temyiz mahkemesi, vatandaşlık töreninde bir erkek yetkiliyle el sıkışmayı reddettiği için Fransız vatandaşlığı verilmemesi kararını haklı buldu.

Adı açıklanmayan kadın "dini inançlarının" törendeki erkek yetkilinin elini sıkmasını yasakladığını söylemişti.

Hükümet ise kadının el sıkmayı reddetmesinin "Fransız toplumuna asimile olmadığını gösterdiğini" söyleyerek vatandaşlık hakkı vermemişti.

Söz konusu kadın kararı temyiz mahkemesine taşıdı, ancak karar temyizde de haklı bulundu.

Cezayirli kadın 2010'dan bu yana Fransa vatandaşı bir erkekle evliydi.

Ülkenin güneydoğusundaki Isere bölgeside yapılan vatandaşlık töreninde yetkililerle el sıkışmayı reddetmişti.

Cumhurbaşkanı Macron, Fransız vatandaşlığını yeni alanlarla birlikte.

Fransız medeni hukukuna göre "yeterince asimile" olamamak, bir Fransız vatandaşının eşine vatandaşlık verilmemesinin nedenlerinden biri olabiliyor.

Mahkeme de bu hükmün hükümet tarafından "uygunsuz bir şekilde kullanılmadığına" hükmetti.

2016'da da İsviçre'de bir kanton yönetimi, iki Müslüman öğrencinin kadın öğretmenlerinin elini sıkmasına, aksi takdirde para cezasına çarptırılmalarına karar vermişti.

Çocuk parkında fuhuş rezaleti!Çocuk parkında fuhuş rezaleti!
NATO Genel Sekreteri açıkladı! Türkiye'ye üst düzey görevNATO Genel Sekreteri açıkladı! Türkiye'ye üst düzey görev
Valiye selam veren polise çarptı!Valiye selam veren polise çarptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu

CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'li 66 senatör Erdoğan'a mektup gönderdi, 'yaptırım' isteyenler var

ABD'li 66 senatör Erdoğan'a mektup gönderdi, 'yaptırım' isteyenler var

Erken seçim Yunanistan'ı karıştırdı: Erdoğan mı daha tehlikeli, CHP'mi?

Erken seçim Yunanistan'ı karıştırdı: Erdoğan mı daha tehlikeli, CHP'mi?

Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

Trump'la Putin arasında skandal 'fahişe' konuşması

Trump'la Putin arasında skandal 'fahişe' konuşması

Avusturya'dan 24 Haziran seçimi için Türkiye'yi kızdıracak açıklama

Avusturya'dan 24 Haziran seçimi için Türkiye'yi kızdıracak açıklama

Son dakika! Pentagon'dan flaş S-400 açıklaması

Son dakika! Pentagon'dan flaş S-400 açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.