Fransa: 'İran ile Nükleer Anlaşma Ölmedi'

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile 2015'te varılan Nükleer Anlaşma'dan çekildiğini açıklamasının ardından, "Nükleer Anlaşma ölmedi" açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, bugün İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani'yi arayacağını duyurdu.

RTL Radyosu'na konuk olan Le Drian, "Evet Amerika Nükleer Anlaşma'dan çekildi ama ortada hala bir anlaşma var" dedi. Le Drian, "Elbette tümüyle farkındayız , İran ile tartışma konusu olan başka konular da var. Ve biz daha da genişletilmiş bir anlaşma için çalışmaya hazırız," dedi.

Amerika'nın Nükleer Anlaşma'dan çekilmesinin Orta Doğu'daki istikrarı daha da kırılgan hale getirdiğine dikkat çeken Fransız Bakan, "Bölgede gerçek bir çatışma riski var. Umarım bu adım barış için bir başarısızlık değildir. Cumhurbaşkanı Macron'un bölgedeki sorunların çözümü için tüm aktörlerin bir masa etrafında toplanması planını iptal etmedi" diye konuştu.

Macron, Ruhani'yi arayacak

Bu çerçevede, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, öğleden sonra İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüşecek. Macron'un, AB ülkeleri ve İran'ı bir araya getirecek bir toplantı önereceği belirtiliyor.