Fransa İtidal Çağrısı Yaparken Mattis’ten Sert Uyarılar

Son Güncelleme 7 saat önce 23.01.2018 18:48 |7 saat önce

Fransa Dışişleri Bakanı Türkiye’ye itidal çağrısında bulunurken, ABD Savunma Bakanı Mattis, “Afrin’deki şiddet olaylarının, Suriye’nin nispeten istikrarlı bir bölgesini bozduğunu” söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı ve ABD Savunma Bakanı, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de YPG'ye karşı 4 gün önce operasyon başlatan Türkiye'ye itidal çağrısında bulundu. Fransız bakan Jean-Yves Le Drian, Türk askerleriyle ABD'nin desteklediği Kürt milisler arasında son günlerde görülen yoğun çatışmaların, IŞİD yenilgiye uğratılırken bölgede yeni ihtilafların patlak verebileceğinin işareti olduğunu söyledi. Le Drian, Suriye'deki çok taraflı iç savaşa siyasi bir çözüm bulunmadıkça bölgenin "IŞİD'e karşı savaş kadar büyük” çatışmalarla tekrar "patlayabileceği” uyarısını yaptı. Fransa Dışişleri Bakanı'nın açıklamasına benzer bir açıklama da ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'ten geldi. Mattis, Suriye'nin kuzeyindeki çatışmaların dikkatlerin teröre karşı savaştan dağıttığı ve insani yardım çabalarına sekte vurduğu uyarısında bulundu. Mattis'ten sert uyarılar Asya ziyareti sırasında konuşan Mattis, "Afrin'deki şiddet olayları, Suriye'nin nispeten istikrarlı bir bölgesini bozuyor. IŞİD'i yenilgiye uğratmaya yönelik uluslararası çabalardan dikkatleri dağıtıyor. Bu durum, IŞİD ve El Kaide tarafından kullanılabilir” dedi.

Mattis, "Türkiye'yi, askeri adımlarında ve açıklamalarında itidal göstermeye ve operasyonlarının boyut ve süre açısından sınırlı tutmaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı. Operasyonla ilgili Pazar günkü açıklamasında Türkiye'yi eleştirmeyen Mattis'in bu son açıklamasında ise tonunu değiştirmesi dikkat çekti. Mattis, "Afrin bölgesinde insani yardımların aktığı ve mültecilerin geri dönmekte olduğu bir aşamaya gelmiştik. Türkiye'nin harekatı bu çabaya sekte vuruyor” diye konuştu. Türkiye'nin "Zeytin Dalı” adını verdiği operasyon, NATO müttefikleriyle ilişkilerinde yeni gerilimlere yol açmış durumda. ABD ordusu IŞİD'e karşı YPG'yi ortak olarak görüyor ve kuzey Suriye'de Kürtler'in kontrolündeki bölgelerde üsler bulunduruyor. Anadolu Ajansı'na göre, Türk polisinin düzenlediği operasyonda YPG destekçisi oldukları şüphesiyle en az 55 kişi tutuklandı. Ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, operasyonda ikinci bir Türk askerinin de hayatını kaybettiğini açıkladı. Türkiye, Afrin'de 30 kilometre derinliğinde bir "güvenli bölge” oluşturmayı amaçladığını belirtiyor.