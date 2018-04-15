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Fransa karıştı! Göstericiler ortalığı savaş alanına çevirdi

DÜNYA HABERLERİ  | 15.04.2018 22:26 | Son Güncelleme

Fransa’da hükümet karşıtı protestolarda göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. 51 kişinin gözaltına alındığı olaylarda bankalar, mağazalar ve iş yerleri yağmalandı.

Fransa karıştı! Göstericiler ortalığı savaş alanına çevirdi

Fransa’da hükümet karşıtı gösterilerde göçmenlere destek amacı ile Nantes kentinde toplanan protestoculara polis müdahale etti.

51 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı. Yaşanan olaylarda 51 kişi gözaltına alındı. Polisin, sorgusu yapılan göstericilerden bazılarını serbest bırakırken 17 kişiyi gözaltında tuttuğu belirtildi.

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ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİLER

Yaklaşım 2 bin kişinin katıldığı gösteriler sonrası olay yerinden uzaklaşan protestocular çevredeki banka şubelerine, emlak ofislerine, sigorta şirketleri ile telefon satışı yapan bazı mağazalara saldırdı. Gösterilerden sonra yapılan açıklamalarda, göstericilerin maddi olarak çok büyük bir zarara yol açtığı kaydedildi.

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Fransa nantes eylem olaylar karıştı protesto

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
imamhatipler kapatılsın
beter olsunlar
beter olun yiyin birbirinizi
Fransa'daki olaylardan dolayı çok endişeliyiz.
Oh be yiyin birbirinizi. Ama orda, burdaki gibi münafıklar yok ki. Bizdeki münafıklar orda çalışmaz çalışsalar Avrupa yerle bir olurdu.
gezi ruhu fransaya sıçradı canı gönülden destekliyoruz ..
Allah daha beter etsin
kendi vatandaşına demokrasi götürsün fransa ne işi var suriyede.zaten kendi ülkesindeki karışıklığı bastırmak için suriyeyi kullanıyorlar.suriyeye füze fırlatıcaklarına ilk önce kendi aç karınlarını doyursunlar.libya ve diğer ülkeleri sömürdüler şimdi suriyede sonra ülkemiz iran uyanık olursak hiç bir şey yapamazlar.er veya geç kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşücekler.
Ne hikmetse, Fransa ABD'ye ık mık derse, başına böyle işler geliyor. İngilterede neden böyle şeyler olmuyor? Çünkü tam teslimiyet içindelerde ondan. Birileride bundan rahatsız oluyorki, fatura olarak böyle tokatlamalar ortaya çıkıyor.
firansa için endişeliyiz. büyük kaygı duyuyoruz. Hükumet halkına adil davranmalı.
eee teröre destek verenler terörle yaşar pretesto da olsa fransaya az bile
avrupa baharı
beter olun
beter olun insallah
uzaydan baktığınızda sınır göremezsiniz, sınırları insanlar çizmiştir. artık tüm dünya insanlarının gerçek teröristin devletler olduğunu görmesi gerekir. bütün devletler kahpe ve teröristtir, bankalar yoluyla tüm dünya insanlarının emeği sömürülmektedir, tanrı tüm devletlerin cezasını versin
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