Fransa karıştı! Göstericiler ortalığı savaş alanına çevirdi

Fransa’da hükümet karşıtı gösterilerde göçmenlere destek amacı ile Nantes kentinde toplanan protestoculara polis müdahale etti.

51 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı. Yaşanan olaylarda 51 kişi gözaltına alındı. Polisin, sorgusu yapılan göstericilerden bazılarını serbest bırakırken 17 kişiyi gözaltında tuttuğu belirtildi.

ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİLER

Yaklaşım 2 bin kişinin katıldığı gösteriler sonrası olay yerinden uzaklaşan protestocular çevredeki banka şubelerine, emlak ofislerine, sigorta şirketleri ile telefon satışı yapan bazı mağazalara saldırdı. Gösterilerden sonra yapılan açıklamalarda, göstericilerin maddi olarak çok büyük bir zarara yol açtığı kaydedildi.