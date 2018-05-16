Fransa’da kadınların büyük umutla beklediği ve cinsel suçlara karşı daha etkin mücadele edilmesini sağlaması beklenen Cinsel Suçlarla Mücadele Yasası, Fransız Ulusal Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Yasanın en çok tartışılan ve çocuklara yönelik cinsel suçların engellenmesini düzenleyen 2’inci maddesi 5 saat süren hararetli tartışmaların ardından 68’e karşı 81 oyla kabul edildi. Daha önce öngörüldüğü gibi "cinsel ilişkise rızayı 15 yaş ile sınırlayan" düzenleme 2’inci maddede yer almadı.

Meclis Genel Kurulu’nda yasa üzerinde yapılan görüşmelerde en sert tartışmalar, "çocuklara yönelik cinsel suçların engellenmesini" düzenleyen ve bir yetişkinin 15 yaş altındakilerle ilişkiye girmesini "tecavüz sayan" düzenlemenin yer aldığı 2’inci madde üzerinde yaşandı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve feminist Kadın-Erkek Eşitliği Bakanı Marlene Schiappa, yasaya 15 yaş sınırını getirme sözü vermişti. Ancak Danıştay, böyle bir düzenlemenin "anayasaya aykırı olduğu ve her türlü otomatik cezalandırmadan uzak durulması" yönünde görüş belirtince hükümet geri adım attı ve 15 yaş sınırını yasa metninden çıkardı.