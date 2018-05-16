Fransa’da kadınların büyük umutla beklediği ve cinsel suçlara karşı daha etkin mücadele edilmesini sağlaması beklenen Cinsel Suçlarla Mücadele Yasası, Fransız Ulusal Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Yasanın en çok tartışılan ve çocuklara yönelik cinsel suçların engellenmesini düzenleyen 2’inci maddesi 5 saat süren hararetli tartışmaların ardından 68’e karşı 81 oyla kabul edildi. Daha önce öngörüldüğü gibi "cinsel ilişkise rızayı 15 yaş ile sınırlayan" düzenleme 2’inci maddede yer almadı.
Meclis Genel Kurulu’nda yasa üzerinde yapılan görüşmelerde en sert tartışmalar, "çocuklara yönelik cinsel suçların engellenmesini" düzenleyen ve bir yetişkinin 15 yaş altındakilerle ilişkiye girmesini "tecavüz sayan" düzenlemenin yer aldığı 2’inci madde üzerinde yaşandı.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve feminist Kadın-Erkek Eşitliği Bakanı Marlene Schiappa, yasaya 15 yaş sınırını getirme sözü vermişti. Ancak Danıştay, böyle bir düzenlemenin "anayasaya aykırı olduğu ve her türlü otomatik cezalandırmadan uzak durulması" yönünde görüş belirtince hükümet geri adım attı ve 15 yaş sınırını yasa metninden çıkardı.
Hakim takdirine bırakıldı
Onun yerine 15 yaşından küçükler için yasak yerine, "kısıtlama ve sürpriz kavramları" yasa maddesine konuldu. Buna göre "15 yaşından küçük tecavüz mağdurlarının, cinsel ilişkiye rıza göstermek için yeterli takdir yetkisine sahip olup olmadığı ve savunmasızlığı hakim tarafından göz önünde bulundurulur" cümlesi eklenerek takdir yetkisi hakime bırakıldı. Muhalefet partilerinin 15 yaş sınırını geri getiren ısrarlı önergeleri de hükümet tarafından reddedildi.
Kadın dernekleri ve muhalefette hayal kırıklığı
Yasanın 2’inci maddesiyle çocuklara yönelik cinsel taciz suçlarının hafif suçların görüldüğü mahkemelere kaydırılması da protesto edildi. Yaklaşık 250 feminist, siyasetçi, sanatçı ve aydın bir bildiri yayınlayarak "çocuklara cinsel tacizin ağır ceza mahkemesinde yargılanması gerektiğini" savundu. Feminist dernekleri ise 15 yaş sınırını kaldıran 2’inci maddenin tümüyle geri çekilmesini istedi.
Genel Kurul’daki görüşmeler sırasında sert eleştiriler getiren muhalefet milletvekilleri de yasa metninin Harvey Weinstein olayıyla ortaya çıkan
"Me Too" hareketi ve kadınların yükselen beklentilerine yanıt vermekten uzak olduğunu savundu.
Eleştirilere yanıt veren Kadın Erkek Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa ise yasayı, "Bu yasa maddesi son derece katı ve çocukları dahi iyi koruyor. Yasayla korku adres değiştiriyor. Hedefimiz cinsel suçları işleyenlerin serbest bırakılmasını engellemek. Her durumda mutlaka yargılanmalarını sağlayan bir düzenleme getirdik" sözleriyle savundu.
Yasa neler getiriyor?
Dört temel maddeden oluşan yasanın birinci maddesiyle tecavüze uğrayan çocukların suç duyurusunda bulunma süresi 20 yıldan 30 yıla yükseltiliyor. İkinci maddede 15 yaşın altındaki çocukların tecavüze uğraması durumunda hakime "kurbanın muhakeme kapasitesi ve kırılganlığı" konusunda karar verme yetkisi veriliyor. Üçüncü madde İnternet üzerinden çocuklara karşı işlenen cinsel suçlara uygulanan cezaları ağırlaştırıyor. Dördüncü madde ile de, sokakta laf atma ve sözlü tacize 90 Euro para cezası getiriliyor.
Yasayı tetikleyen iki dava
Fransa'da cinsel ilişkiye yaş sınırı getirilmesi tartışması Seine-et-Marne ve Pontoise kentlerinde, 22 ve 28 yaşlarındaki iki erkeğin, 11 yaşındaki iki kızla girdiği cinsel ilişkinin ardından, haklarında açılan tecavüz davalarından beraat etmesiyle başladı. Olayın adından Kasım 2017'de, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Bakan Marlene Schiappa ile feminist dernekler, Fransa'da cinsel ilişkide rıza sınırının 15 yaş olarak belirlenmesini istediklerini açıklamıştı.
Yasa, çocuklara cinsel taciz için öngörülen 5 yıl olan hapis cezasını 10 yıla, tecavüz suçu için öngörülen 10 yıl hapis cezasını da 20 yıla çıkarıyor.
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