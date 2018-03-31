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'Fransa, Menbiç'e Asker Gönderiyor'

31.03.2018 11:11 | Son Güncelleme

Suriyeli Kürt ve Arap temsilcilerden oluşan bir heyeti kabul eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, heyetle görüşmesinde Fransız birliklerinin Menbiç bölgesinde konuşlandırılacağını açıkladı

'Fransa, Menbiç'e Asker Gönderiyor'

Suriyeli Kürt ve Arap temsilcilerden oluşan bir heyeti kabul eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, heyetle görüşmesinde Fransız birliklerinin Menbiç bölgesinde konuşlandırılacağını açıkladı. Basın toplantısı ile Macron'un kararını duyuran PYD temsilcisi Halid İsa, "Afrin artık yalnız değil. Fransa Menbiç'te askeri, Afrin'de de diplomatik olarak üzerine düşeni yapacak" diye konuştu. Le Figaro ve Le Parisien gazetesi de haberi doğrulayarak, “Fransa, Kürt müttefiklerini destekleme kararı aldı. Fransa ve Amerika sonunda Menbiç'e askeri destek güç gönderiyor" ifadesini kullandı. Kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmesi için Fransa'nın Ankara Büyükelçisi görevlendirildi.

Aralarında Rojava Fransa temsilcisi Halit İsa, Tev-Dem eşbaşkanı Asya Abdullah gibi isimlerin de bulunduğu 6 kişilik Suriye Demokratik Güçleri (SDG) temsilcisiyle bir araya gelen Macron, görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı. Görüşmede Macron'un özel askeri danışmanı Amiral Bernard Rogel de bulundu.

Elysee Sarayı'ndan görüşmeye ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın da içinde bulunduğu koalisyon güçleriyle birlikte IŞİD’e karşı mücadele veren Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), Suriye’nin kuzeyindeki insani ve güvenlik durum açısından endişelerini ilettiği kaydedildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Macron, DAEŞ ile mücadeledeki kararlılık ve fedakarlıklarından dolayı SDG'yi selamladı. DAEŞ tehdidinin devam ettiği bir dönemde, bu örgütle mücadelenin öncelikli önem taşıdığını vurguladı" denildi. Açıklamada söyle devam edildi:

"Cumhurbaşkanı özellikle Suriye'nin kuzeydoğusunun güvenliği ve istikrarı için Fransa'nın desteği konusunda, DAEŞ'in geri dönüşünü engellemek için kapsayıcı ve dengeli bir yönetim oluşması çerçevesinde garanti verdi. Fransa, Birleşmiş Milletler'in 2401 sayılı kararının ardından, Afrin'e ilişkin kaygılarını dile getirmiş ve sivil halka insani yardımın ulaştırılabilmesini istemişti."

Fransa'dan arabuluculuk teklifi

Açıklamada ayrıca, Fransa'nın PKK terörüne karşı olduğu ve Türkiye'nin güvenliğine olan bağlılığı da vurgulanarak, "SDG'nin bu terörist yapıyla hiçbir operasyonel bağının olmadığı ve terör nereden ve kimden gelirse kınadığı taahhüdünden yola çıkarak, Fransa'nın ve uluslararası toplumun arabuluculuğunda SDG ve Türkiye arasında diyalog kurulabilir. Cumhurbaşkanı, Fransa'nın, temel ülkelerle birlikte, Suriye'de barışı ve güvenliği sağlayacak tek yol olan kapsayıcı bir siyasi geçişi sağlamak için elinden gelen her türlü çabayı göstermeye devam edeceğini söyledi" ifadelerine de yer verildi.

"Fransa Suriye'ye ordu gönderiyor"

Elysee Sarayı'nda Macron ile görüşen Kürt delegasyonu üyeleri ise, Fransa'nın Amerika'nın da onayıyla Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin ilerleyişini durdurmak için ordu göndermeyi planladığını açıkladı.

Basın toplantısıyla Macron'un kararını açıklayan PYD temsilcisi Halid İsa, "Afrin artık yalnız değil. Fransa terörle mücadele için üzerine düşeni yapacak" diye açıkladı.

İddiayı doğrulayan Le Figaro gazetesi de, "Fransa, Kürt müttefiklerini destekleme kararı aldı. Türkiye'nin 20 Ocak'ta başlattığı Afrin Operasyonu'na uzun süre nasıl bir tepki vereceği konusunda tereddüt eden Fransa ve Amerika, sonunda kararını verdi ve Menbiç'e askeri destek güç gönderme kararı aldı" dedi.

"Macron, AB'yi de ikna etmek istiyor"

Görüşmeye ilişkin haber hazırlayan Le Parisien gazetesi de, Fransız diplomasisinin Kürtler konusunda temkinli davranmasına rağmen, Elysee'deki askeri ve diplomatik kurmayların Kürtler'e destek veren bu buluşmayı hazırladığını yazdı. Le Parisien, Fransa'nın Avrupa Birliği'ni de bu yönde ikna etmek istediğini ancak AB üyesi ülkelerin, "Türkiye'nin elindeki göçmen kartından" dolayı tereddüt ettiklerini de bildirdi.

Marianne dergisinde yer alan bir haberde de, "Elysee Sarayı'nda 4'ü kadın 6 kişilik heyetle bir saat süren görüşmeden çıkan en önemli karar, Fransa'nın Menbiç'e askeri birlik göndermesi kararı oldu" ifadesine yer verildi. Dergi, Elysee'nin açıklamasında bunu açıkça dile getirmediğini, ancak görüşmede bulunan Rojava bölgesi Fransa temsilcisi Halid İsa'nın, "Evet, Fransa bize Menbiç'te askeri olarak yardım edecek. Türkiye'nin Afrin'den çekilmesi için de diplomatik yardımlarını sürdürecek" sözlerini aktardı.

Eski Cumhurbaşkanı François Hollande, 12 Mart tarihinde Le Monde gazetesine verdiği demeçte, "Türkiye'nin düzenlediği Afrin Operasyonu'na karşı Macron'u, Kürtleri yalnız bırakmakla ve pasif olmakla" suçlamıştı.

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