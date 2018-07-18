Fransa Millileri Hakkında Irkçı Polemik

Fransızlar Dünya Kupası'nı kazanan milli takım üyelerini kahraman ilan ederken, yurtdışından gelen ırkçı yorumlar nedeniyle ülkede ateşli bir polemik koptu. İtalya'da bazı medya organları ile sosyal medyada yer alan "maymunlar top koşturuyor" ya da "Fransa değil Afrika kazandı" gibi ırkçı yorumlar yapılması ve Amerikan'ın ünlü gece şovu "Daily Show"un sunucu Trevor Noah'ın "Çok mutluyum, Dünya Kupası'nı Afrika kazandı" sözleri büyük tepkilere yol açtı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun da katıldığı polemiğe son noktayı, "dünyanın Fransa'dan örnek alması gerektiğini" söyleyen ABD eski Başkanı Barack Obama koydu. Fransa milli takımının 23 asil ve yedek oyuncusundan14'ünün Afrika kökenli olması Fransa'da polemik konusu olmadı ve Fransızlar milli takımlarının etrafında tek vücut oldular derken, bu sefer polemik yurtdışından geldi. İlk eleştiriler komşu İtalya'dan duyuldu. Bazı medya organları ve sosyal medyada çirkin ırkçı yorumlara yer veren İtalyanlar, "Maymunlar top koşturuyor" ve "Kupayı Fransa değil Afrika kazandı" ifadelerini kullandılar.

Ardından Amerika'nın ünlü gece şovu "Daily Show"un sunucusu Trevor Noah'ın "Dünya kupasını kazanan Afrika adına çok mutluyum" sözleri geldi. Bu dalgaya "Fransa milli takımı Afrika milli takımına benziyor. Aslında kupayı kazanan Afrika oldu" sözleriyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da katılınca, yorumlar Fransa'ya kadar ulaştı. Hem milli takım oyuncularından, hem politikacılardan, hem de sosyal medyadan bu "ırkçı yorumlara" tepki yağdı. Maduro aleyhinde suç duyurusu Fransız merkez partisi UDI lideri Jean-Christophe Lagarde, Maduro aleyhinde, "Dünya kupasını ırkçılığa indirgediği" iddiasıyla suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Spor alanında iletişim hizmetleri veren "Sporf" adlı firma resmi Twitter hesabından, Fransa'da doğan oyuncuların ailelerinin geldiği ülke bayraklarını koyduktan sonra en alta Fransa bayrağını yerleştirerek, "Hepimiz Fransa için biriz" sözlerine yer verdi. Bu mesajı değiştirerek, tüm oyuncuların isimlerinin yanına Fransa bayrağı koyan milli takım oyuncularından Benjamin Mendy, "düzeltildi" diye yazdı.

Sporf firması da bütün oyuncuların yanına dünya kupası imajını koyarak onlar da "düzeltildi" diyerek Mendy'ye yanıt verdi. Takımın yıldızlarından Paul Pogba, basın toplantısında, "Bu Fransa, bu güzel Fransa, bütün renklerin bir arada yaşadığı Fransa. Hepimiz Fransız'ız ve bu formayı taşımaktan dolayı mutluyuz. Fransa böyle güzel. Onu böyle seviyoruz ve hep seveceğiz" dedi. Fransızlar'dan NBA misillemesi Amerikalı sunucuya sosyal medya üzerinden tepki gösteren Fransızlar, Amerikan basketbol ligi NBA'den fotoğraflarla yanıt verdi. NBA'de oynayan Fransız oyuncu Evan Fournier de tartışmaya katılark, Twitter üzerinden, "Artık bu anlamsız polemiğe son verin. ABD olimpiyatlarda altın madalyayı kazandığında Afrika mı kazanıyor? Ya da Güney Afrika Rugby'de şampiyon olunca Avrupa mı kazanıyor? Bu aptallığa son verin. Hepimiz Fransız'ız, bunu öğrenin" dedi. Aynı öfke NBA'in diğer Fransız oyuncusu Nicolas Batum'dan geldi: "Sözlerim için üzgünüm ama Afrika kazandı diyen herkes cehennemin dibine gitsin. Üzerinde büyük harflerle 'Fransa' yazan formayı gururla taşıyorum. 15 yaşımdan bu yana Fransız ekibiyle madalyalar kazandım. Milli Marşı gururla söylüyorum. ABD'de iken de Fransız'ım. Evet babam ve adım Kamerun asıllı. Ama hepimiz, doğduğumuz, büyüdüğümüz, spor eğitimi aldığımız Fransa için mücadele ediyoruz. Ve Fransız vatandaşlığından onur duyuyoruz. Fransa için, bize bakan ve örnek alan Fransız gençliği için kazanıyoruz. Yaşasın Fransa, yaşasın cumhuriyet."