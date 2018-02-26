Fransa 'Moskova-Paris' Soğuklarıyla Mücadele Ediyor

Fransa, tüm ülkeyi etkisi altına alan ve ısı seviyesini mevsim normallerinin 10 derece altına çeken dondurucu 'Moskova-Paris' soğukları ile mücadele ediyor. Ülkede başkent Paris dahil 37 bölge 'turuncu alarma' geçerken, 3 bini aşkın evsiz için de yerel yönetimler ve dernekle seferber oldu. Soğuklar nedeniyle 5 evsiz, sis ve kar nedeniyle de kayak yapan bir genç turist kötü hava koşullarının kurbanı oldu.

Fransız Meteoroloji Kurumu ‘Meteo France’, 'Moskova-Paris' diye anılan soğukların Rusya’dan Atlantik Okyanusu’na uzanan ve tüm Fransa’yı geçen bir anti-siklon'dan kaynaklandığını açıkladı. Hafta sonundan bu yana devam eden kuru soğukların yerini sert rüzgar ve kar yağışına bırakacağını ve rüzgarın hava koşullarını daha da sertleştireceğini belirten Meteoroloji Kurumu, soğukların Perşembe sabahına kadar süreceği, Salı ve Çarşamba günlerinde ise en yüksek seviyesine ulaşacağı uyarısında bulundu.

Fransa’da 37 bölgede kentlerde 'turuncu alarm' ilan edilerek önlemler alınırken, Alp Dağları’nda tatil yapan binlerce yerli ve yabancı turist de 'yüksek seviyede önlem almaya' davet edildi. Kayak bölgeleri Alpes-Haute-Provence, les Aples-Maritimes ve Var’da önlemler en üst seviyeye çıkarıldı.