Fransa 'Moskova-Paris' Soğuklarıyla Mücadele Ediyor

Fransa, tüm ülkeyi etkisi altına alan ve ısı seviyesini mevsim normallerinin 10 derece altına çeken dondurucu 'Moskova-Paris' soğukları ile mücadele ediyor. Ülkede başkent Paris dahil 37 bölge 'turuncu alarma' geçerken, 3 bini aşkın evsiz için de yerel yönetimler ve dernekle seferber oldu. Soğuklar nedeniyle 5 evsiz, sis ve kar nedeniyle de kayak yapan bir genç turist kötü hava koşullarının kurbanı oldu.
Fransız Meteoroloji Kurumu ‘Meteo France’, 'Moskova-Paris' diye anılan soğukların Rusya’dan Atlantik Okyanusu’na uzanan ve tüm Fransa’yı geçen bir anti-siklon'dan kaynaklandığını açıkladı. Hafta sonundan bu yana devam eden kuru soğukların yerini sert rüzgar ve kar yağışına bırakacağını ve rüzgarın hava koşullarını daha da sertleştireceğini belirten Meteoroloji Kurumu, soğukların Perşembe sabahına kadar süreceği, Salı ve Çarşamba günlerinde ise en yüksek seviyesine ulaşacağı uyarısında bulundu.
Fransa’da 37 bölgede kentlerde 'turuncu alarm' ilan edilerek önlemler alınırken, Alp Dağları’nda tatil yapan binlerce yerli ve yabancı turist de 'yüksek seviyede önlem almaya' davet edildi. Kayak bölgeleri Alpes-Haute-Provence, les Aples-Maritimes ve Var’da önlemler en üst seviyeye çıkarıldı.
-20’ye kadar düştü
Ülke genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 8 ila 10 derece altına düşerken, özellikle Kuzey-Doğu bölgesinden 60 km/h hızla esen rüzgar nedeniyle doğu ve kuzey doğuda sıcaklık -20 seviyesinde hissedildi. Uzun yıllar sonra ilk kez kar yağan Fransa’nın güney sahilleri Cote d’Azur ve Nice bölgeleri ile Korsika adasında kar kalınlığı 10-20 cm’ye kadar ulaştı. Yetkililer, kar yağışının çığ düşme riskini artıracağı uyarısında bulunuyor.
Moskova soğukları karşısında Fransa Hükümeti 'Büyük Soğuk Planı’nı 'uygulamaya koydu. Ülke genelinde 37 yönetim biriminde evsizlerin ağırlanması için, bin 700’ü Paris’te olmak üzere, 3 bin 132 kapasiteli sığınma evleri hazırlandı. İçişleri Bakanlığı, halkı zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya ve yolculuk yapmamaya çağırdı.
5 kişi yaşamını yitirdi
Ancak alınan tüm tedbirler ve yapılan tüm uyarılara rağmen sert hava koşulları ve aşırı soğuklar nedeniyle geçtiğimiz hafta 5 kişi yaşamını yitirdi. Valance kentinde 35 yaşındaki bir evsiz soğuktan donarak öldü. Genç evsizin cesedi Pazar sabahı bulundu. Geçtiğimiz Cuma günü, Paris yakınlarında bir ormanda bir çadırda yaşayan 62 yaşındaki evsiz de ölü bulundu. Pyrénées-Atlantiques bölgesinde de 3 evsiz soğukların kurbanı oldu.
Sert hava koşullarının kurbanları yalnızca evsizler olmadı. Fransız Alpler’inin en büyük kayak istasyonlarından Avoriaz’da sis nedeniyle uçuruma yuvarlanan iki kardeşten birisi yaşamını yitirdi.
"Bahar havası birden gelecek"
Meteo France, soğuk hava dalgasının ülkeyi terketmesinin ardından havaların birden ısınacağını ve hafta sonundan itibaren hızlı bir geçişle bahar sıcaklarının geleceğini açıkladı. Meteoroloji uzmanı Patrick Galois, "Önümüzdeki Pazar günü ülke genelinde sıcaklar birden 15 dereceye kadar yükselecek. Tam bir bahar havası gelecek," dedi.
Fransa’da buna benzer gecikmeli soğuklar en son 2005 yılında Mart ayı ortasında yaşandı ancak son derece kısa ve sınırlı bir bölgeyi etkisi altına aldı. Tüm ülkeyi etkisi altına alan bir soğuk dalgası en son 1971 yılında yaşandı.
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