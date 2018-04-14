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Fransa Operasyon Bilançosunu Açıkladı

14.04.2018 19:53 | Son Güncelleme

Fransa, Humus'ta üç kimyasal depo ve üretim merkezini vurmak için 5 fırkateyn, beş Rafale, dört Mirage 2000, iki Awacs Radar uçağı ve yakıt ikmali için iki tanker gemi kullandı. Dışişleri Bakanı Le Drian, Fransa'nın "operasyonda hedefine ulaştığını" belirtti

Fransa Operasyon Bilançosunu Açıkladı

Fransa, dün gece ABD ve İngiltere ile Suriye rejimine yönelik gerçekleşen operasyonda, Humus'ta üç kimyasal depo ve üretim merkezini vurmak için 5 fırkateyn, beş Rafale, dört Mirage 2000, iki Awacs Radar uçağı ve yakıt ikmali için iki tanker gemi kullandı. Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, Fransa'nın "operasyonda hedefine ulaştığını" belirterek, şimdilik yeniden kimyasal silah kullanılmazsa ikinci bir operasyon dalgasının düşünülmediğini kaydetti.

Elysee Sarayı'nda askeri ve diplomatik yetkililerin verdiği brifingde Fransa'nın 10 saat süren askeri operasyonunun bilançosu çıkarıldı. Fransa, müttefikleriyle katıldığı operasyonda iki kimyasal silah deposu ve üretim merkezi vurdu. Fransa, Şam'daki tesislerin vurulması operasyonuna katılmadı. Savunma Bakanı Florence Parly de, Fransa'nın üç hedefi vurduğunu teyit etti.

Üç adet FREMM çok misyonlu firkateyn, bir uçaksavar fırkateyn ve bir adet denizaltı firkateyn, bir yakıt ikmal tankeri, beş adet Rafale, dört adet Mirage 2000-5, iki adet Awac operasyona katıldı. Suriye'de fırlatılan yüzlerce füzeden FREMM gemisinden 3 füze, Rafale uçaklarından da fırlatılan 9 füze, Fransız ordusundan katıldı. Fransız Genelkurmay sözcüsü, bu füzelerin füze savarlar aracılığıyla yakalanmadığını duyurdu.

Hava saldırısı ise Fransa'nın çok sayıdaki hava üssünden gerçekleşti. Fransa'nın doğusundaki Saint Dizier üssü, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki üslerden Rafale uçakları havalandı.

Le Drian: "İkinci dalga operasyon planlanmıyor"

BFMTV Haber kanalında konuşan Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, Fransa'nın operasyon hedeflerine ulaştığını belirterek, "Bu operasyonun amacı Esat rejiminin elindeki kimyasal silah yapımında kullanılan gizli kimyasal maddelerin yok edilmesiydi. Bu anlamda hedefimize ulaştık, önemli oranda kimyasal stok vuruldu" dedi.

Le Drian, "Eğer kimyasal silah kullanmak kaydıyla yeniden kırmızı çizgiler aşılırsa, yeniden operasyon ile yanıt verilir. Ama sanırım ders anlaşıldı. Çok sayıda kimyasal ürün bombalandı. Hedefe ulaşıldı. İkinci dalga operasyon yeni bir kimyasal silah kullanımı olmadıkça planlanmıyor" diye konuştu.

Bakan Le Drian, Fransa'nın iki önceliğinin IŞİD terörüyle mücadele ve Suriye'de politik sürece geçiş olduğunu yeniden hatırlattı. Bu konuyu Pazartesi sabahı toplanacak AB Dışişleri Bakanları toplantısında ele alacaklarını dile getirdi.

Macron Rusya'ya gidiyor

Le Drian, St. Petersbourg Forumu için 24 Mayıs'ta Rusya'ya gitmesi öngörülen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un programında bir değişiklik olmadığını belirtti. Operasyon konusunda kameraların önüne çıkmayarak yazılı açıklama yapmayı tercih eden Macron, Pazar akşamı bir haber kanalı ve bir haber sitesinin davetlisi olarak soruları yanıtlarken, operasyona ilişkin ilk değerlendirmelerini yapacak. Macron, 23-25 Nisan tarihlerinde de Washington'a giderek ABD lideri Donald Trump ile bir araya gelecek.

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