Fransa Operasyon Bilançosunu Açıkladı

Fransa, dün gece ABD ve İngiltere ile Suriye rejimine yönelik gerçekleşen operasyonda, Humus'ta üç kimyasal depo ve üretim merkezini vurmak için 5 fırkateyn, beş Rafale, dört Mirage 2000, iki Awacs Radar uçağı ve yakıt ikmali için iki tanker gemi kullandı. Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, Fransa'nın "operasyonda hedefine ulaştığını" belirterek, şimdilik yeniden kimyasal silah kullanılmazsa ikinci bir operasyon dalgasının düşünülmediğini kaydetti.

Elysee Sarayı'nda askeri ve diplomatik yetkililerin verdiği brifingde Fransa'nın 10 saat süren askeri operasyonunun bilançosu çıkarıldı. Fransa, müttefikleriyle katıldığı operasyonda iki kimyasal silah deposu ve üretim merkezi vurdu. Fransa, Şam'daki tesislerin vurulması operasyonuna katılmadı. Savunma Bakanı Florence Parly de, Fransa'nın üç hedefi vurduğunu teyit etti.

Üç adet FREMM çok misyonlu firkateyn, bir uçaksavar fırkateyn ve bir adet denizaltı firkateyn, bir yakıt ikmal tankeri, beş adet Rafale, dört adet Mirage 2000-5, iki adet Awac operasyona katıldı. Suriye'de fırlatılan yüzlerce füzeden FREMM gemisinden 3 füze, Rafale uçaklarından da fırlatılan 9 füze, Fransız ordusundan katıldı. Fransız Genelkurmay sözcüsü, bu füzelerin füze savarlar aracılığıyla yakalanmadığını duyurdu.