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Fransa Paris'te bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 12.05.2018 23:21 | Son Güncelleme

Fransa’nın başkenti Paris’te bıçaklı bir adamın yoldan geçen yayalara saldırması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Paris’in 2’inci bölgesindeki bir opera yakınlarında bir bıçakla saldırması sonucu 1 kişi hayatını kaybettiği ve 8 kişinin de yaralandı öğrenildi. Saldırıyı düzenleyen kişi polis tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

fransa

AÇIKLAMA YAPILMADI

Saldırının neden gerçekleştirdiğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Olayın terör olup olmadığı yönünde henüz açıklama yapılmadı.

İHA

paris

salşdırı

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Fransa paris saldırı bıçak

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