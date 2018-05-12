Fransa Paris'te bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Paris’in 2’inci bölgesindeki bir opera yakınlarında bir bıçakla saldırması sonucu 1 kişi hayatını kaybettiği ve 8 kişinin de yaralandı öğrenildi. Saldırıyı düzenleyen kişi polis tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

AÇIKLAMA YAPILMADI



Saldırının neden gerçekleştirdiğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Olayın terör olup olmadığı yönünde henüz açıklama yapılmadı.

İHA





