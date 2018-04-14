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Fransa: ‘Rusya'yı önceden uyardık’

14.04.2018 09:33 | Son Güncelleme

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ve Savunma Bakanı Florence Parly, ABD ve İngiltere’yle Suriye'ye düzenledikleri askeri operasyonun ardından ortak açıklama yaptı

Fransa: ‘Rusya'yı önceden uyardık’

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ve Savunma Bakanı Florence Parly, ABD ve İngiltere’yle Suriye'ye düzenledikleri askeri operasyonun ardından ortak açıklama yaptı. Savunma Bakanı Florence Parly, hem havadan hem de denizden operasyona katıldıklarını belirterek, "Amaç çok basit, rejimin bir kez daha kimyasal silah kullanmasını önlemek" dedi. Parly, "Bölgede askeri gerilimin tırmanmasını istemiyoruz. Bu nedenle Rusya'yı önceden uyardık" diye konuştu.

Ortak açıklamada ilk sözü alan Dışişleri Bakanı Le Drian, Suriye’nin Duma’da kimyasal silah kullanarak uluslararası anlaşmaları çiğnediğini kaydetti. Uluslararası toplumun Suriye'de kimyasal silah kullanılmasını artık kabul edemeyeceğini belirten Le Drian, "Esat rejimi ne yaptığını biliyordu. Ama bir kez daha uluslararası hukuka meydan okudu. Bu ölçülü, hedefi belli ve meşru bir operasyondur. Bu operasyon hedefi bellidir, Suriye halkını hedef almamıştır. Suriye rejimi kimyal silah kullanmaya artık son vermelidir. Çok hızlı bir şekilde Fransa, siyasi insiyatifi yeniden ele alacaktır" dedi.

"Deniz ve havadan vurduk"

Savunma Bakanı Florence Parly de, "Bu sabah Cumhurbaşkanı'n talimatıyla, ABD ve İngiltere’yle operasyon yaptık. Bu operasyon Suriye'nin kaçak kimyasal silah merkezlerini ve üretim merkezlerini hedef aldı. Amaç çok basit, rejimin yeniden kimyasal silah kullanmasını engellemek. Deniz ve Hava kuvvetlerinin olanakları kullanıldı. Çok misyonlu savaş gemisinden ve Fransa'nın çok sayıdaki hava üssünden harekete geçildi. Müttefiklerimizle uyum içinde seyir füzeleri kullanıldı" dedi.

"Rusya'yı uyardık"

Fransa'nın çatışma aramadığını ve bölgede askeri tırmanışı reddettiklerini dile getiren Savunma Bakanı Parly, "Bu nedenle müttefiklerimizle birlikte önceden Rusya'yı uyardık" dedi. Fransa'nın hızla IŞİD ile mücadeleye yeniden odaklanacağını da vurgulayan Parly, hemen her gece görüştükleri Amerikan ve İngiliz meslektaşlarına ve "son derece karmaşık bir operasyonu başarıyla gerçekleştiren Fransız ordusuna" teşekkür etti.

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