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Fransa: Soçi'de Suriye için çözüm olasılığı düşük

29.01.2018 18:20 | Son Güncelleme 8 saat önce

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Rusya'nın Soçi kentinde ev sahipliğini yaptığı Suriye görüşmelerinden bir çözüm beklemediğini söyledi. Fransa salı günü başlayan toplantıya katılmayacak.

AFP/Getty Images Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Rusya'nın Soçi kentinde ev sahipliğini yaptığı Suriye görüşmelerinden bir çözüm beklemediğini söyledi.

Salı günü başlayacak toplantıya Fransa katılmıyor. Le Drian BM'nin öncülüğü dışındaki görüşmelerin "iyi olmadığını" söyledi.

Moskova Karadeniz kıyısındaki kente Suriye'nin savaş sonrasındaki anayasasını görüşmek için bin altı yüz kişiyi davet etti. Ancak davetlilerden 350 kişinin toplantıya katılması bekleniyor.

BM'nin desteklediği Viyana görüşmeleri, muhaliflerin taleplerinden vazgeçmediği gerekçesiyle Suriye hükümeti temsilcilerinin masaya oturmayı reddetmesinden sonra çökmüştü. Silahlı muhalifler Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevinden ayrılmasını talep ediyordu.

Fransız Bakan Le Drian Viyana görüşmelerinin çökmesinin Rusya'daki toplantı için çok küçük bir umut olduğu anlamına geldiğini söyledi.

'Rejim Viyana'ya katılm**adı**'

Tokyo ziyareti sırasında basına konuşan Le Drian "Soçi'de bir ilerleme sağlanacağını düşünmüyorum. Çünkü ana unsurlardan biri yani muhalifler orada olmayacak. Rejimin Viyana'da müzakereleri reddetmesi nedeniyle. Viyana'da bir başarısızlık yaşandıysa bunun ardında rejimin müzakerelere katılmaması yatıyordur" dedi.

Soçi toplantısına İran ve Türkiye destek veriyor.

Ancak muhalifler ve Batılı ülkeler, BM'nin çözüm için çalışmalarını engelleyeceği ve Esad'ı avantajlı çıkarabilecek bir uzlaşıyla sonuçlanabileceği için toplantıya mesafeli yaklaşıyor.

Rusya da toplantıdan beklentilerinin düşük olduğunu açıkladı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov "Suriye'de siyasi düzene yönelik çözümler pek mümkün değil" dedi.

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