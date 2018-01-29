Fransa: Soçi'de Suriye için çözüm olasılığı düşük

AFP/Getty Images Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Rusya'nın Soçi kentinde ev sahipliğini yaptığı Suriye görüşmelerinden bir çözüm beklemediğini söyledi.

Salı günü başlayacak toplantıya Fransa katılmıyor. Le Drian BM'nin öncülüğü dışındaki görüşmelerin "iyi olmadığını" söyledi.

Moskova Karadeniz kıyısındaki kente Suriye'nin savaş sonrasındaki anayasasını görüşmek için bin altı yüz kişiyi davet etti. Ancak davetlilerden 350 kişinin toplantıya katılması bekleniyor.

BM'nin desteklediği Viyana görüşmeleri, muhaliflerin taleplerinden vazgeçmediği gerekçesiyle Suriye hükümeti temsilcilerinin masaya oturmayı reddetmesinden sonra çökmüştü. Silahlı muhalifler Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevinden ayrılmasını talep ediyordu.

Fransız Bakan Le Drian Viyana görüşmelerinin çökmesinin Rusya'daki toplantı için çok küçük bir umut olduğu anlamına geldiğini söyledi.

'Rejim Viyana'ya katılm**adı**'

Tokyo ziyareti sırasında basına konuşan Le Drian "Soçi'de bir ilerleme sağlanacağını düşünmüyorum. Çünkü ana unsurlardan biri yani muhalifler orada olmayacak. Rejimin Viyana'da müzakereleri reddetmesi nedeniyle. Viyana'da bir başarısızlık yaşandıysa bunun ardında rejimin müzakerelere katılmaması yatıyordur" dedi.