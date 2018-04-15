Fransa, Suriye operasyonu hakkında dünyayı kandırmış

ABD öncülüğünde İngiltere ve Fransa'nın da katılımıyla Cumartesi sabah karşı Suriye'de Esad rejimine ait bazı hedefler vurulmuş ve rejimin kimyasal silah kapasitesinin operasyonla zayıflatıldığı duyurulmuştu.

ABD VE İNGİLTERE GÖRÜNTÜ YAYINLAMIŞTI

Operasyona katılan ABD, füzelerin fırlatılış anlarını ve daha sonra vurulan yerlerden çekilen görüntüleri paylaşmış, İngiltere de benzer görüntüler yayınlayarak operasyon hakkında bilgi vermişti.

FRANSA SADECE PİSTTEKİ UÇAK GÖRÜNTÜSÜNÜ YAYINLADI

Fransa ise, saldırıdan birkaç saat sonra harekete geçmiş, Elysee Sarayı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, savaş uçaklarının pistteki ve kalkış anındaki görüntüleri yayınlanmıştı.

FRANSIZ UÇAKLARI BÖLGEYE HİÇ GİTMEMİŞ

Ancak Rusya Savunma Bakanlığı, Fransanın operasyona hiç katılmadığını açıkladı. Eldeki veriler, fırlatılan füzeler ve hava hareketliliği, bölgeye Fransız savaş uçaklarının hiç gelmediğini gösterdi. Bakanlığın verilerine göre Suriye'deki hedeflere sadece ABD ve İngiltere operasyon yaptı.