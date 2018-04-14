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Fransa, Suriye'ye fırlatılan füzelerin fırlatma anını yayımladı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.04.2018 12:20 | Son Güncelleme

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Suriye’ye yönelik füzelerin ilk fırlatma anını gösteren görüntüleri yayınladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, Suriye'de ABD ve İngiltere ile ortak gerçekleştirdikleri operasyonun, rejimin kimyasal tesislerine yönelik olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye saldırı emri vermesinin ardından ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye’yi hava harekatıyla vurdu. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ise, sosyal medya hesabından Suriye’ye yönelik füzelerin ilk fırlatma anını gösteren görüntüleri yayınladı.

MACRON'DAN OPERASYON AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Macron, geçen hafta Suriye'nin Duma kasabasına düzenlenen kimyasal saldırı ile "kırmızı çizginin aşıldığını" vurguladı.

Kimyasal saldırının arkasında Suriye rejiminin olduğunu kaydeden Macron, ABD ve İngiltere ile gerçekleştirdikleri saldırının Suriye rejiminin kimyasal silah üretim tesisleri ile sınırlandırıldığını ifade etti. Macron, saldırıda ne tür mühimmat veya silah kullanıldığı ile hangi tesislerin hedeflendiğine ilişkin detay vermedi.

SURİYE'NİN VURULMA ANI

SURİYE'DE VURULAN HEDEFLER

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre ise saldırıda ilk etapta başkent Şam'daki Cumhuriyet Muhafızları, Dumeyr Havaalanı, Şam Uluslararası Havalimanı çevresi, Cemeyre Bilimsel Araştırmalar Merkezi, Kasyun Dağı'ndaki hava savunma sistemleri, Kisve ve Kalamun bölgelerindeki askeri noktalar vuruldu.

ABD, İngiliz ve Fransız güçleri ayrıca rejimin kontrolünde bulunan Hama ilinde havaalanı, Humus ilinin Kuseyr bölgesinde Hizbullah güçleri, Dera'da 89. Tugay olarak bilinen İran güçleri ve bazı askeri noktalar, Suveyda ilinde Halhala Havaalanı ve Dera ilinin İzra bölgesindeki hedeflere saldırı gerçekleştirdi.

Bu arada, Beşşar Esed rejimi medyası hava savunma birliklerinin saldırılara karşılık vererek bazı füzeleri havada imha ettiğini öne sürdü.

AA

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Fransa Suriye suriye operasyonu ABD Rusya ingiltere

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
BURADAN SEVGİLİM DİLEĞE SELAMLARIMI GÖNDERİYORUM. SENİ ÇOK SEVIYORUM DİLEK
Bu füzeyi atan attıran parasını veren bunu icat eden topunuzun ölen masum çocukların günahı vebalı çok ağır ödeyeceksiniz
Rusya ABD ye bu şımarıklığının karşılığını verecektir Putin boş konuşmaz .
SİZ NE BİÇİM MÜSLÜMANSINIZ ALLAH AŞKINA? 15 TEMMUZDA HALKIMIZ ÜLKEMİZİ SAVUNMAK İÇİN SOKAKLARA ÇIKTIĞINDA GÜZELDİ DE, SURİYE HALKININ AYNI AMAÇLA SOKAKLARA ÇIKMASINI NİYE ELEŞTİRİYORSUNUZ ACABA? BÖYLE ÇİFTE MÜSLÜMANLIK OLUR MU? BU KADAR MI UCUZ? YAZIK,ÇOK YAZIK! ALLAH HEPİMİZİ AFFETSİN!
o füzeler bir gün sizede gelir inşallah
Ülkeleri birbirine düşüren rusya'ya da hidrojen bombası bekliyoruz.
S400 ler yakalayamadımı..o damı fos çıktı..içi boş borumu kakalıyolar..
SİZ NE BİÇİM MÜSLÜMANSINIZ ALLAH AŞKINA? 15 TEMMUZDA HALKIMIZ ÜLKEMİZİ SAVUNMAK İÇİN SOKAKLARA ÇIKTIĞINDA GÜZELDİ DE, SURİYE HALKININ AYNI AMAÇLA SOKAKLARA ÇIKMASINI NİYE ELEŞTİRİYORSUNUZ ACABA? BÖYLE ÇİFTE MÜSLÜMANLIK OLUR MU? BU KADAR MI UCUZ? YAZIK,ÇOK YAZIK! ALLAH HEPİMİZİ AFFETSİN!
adamlardaki hijyene bakarmısınız anahtarı bile eldivenle çeviriyor
YA KARDEŞİM BÖYLE Mİ SEVİLİR?SIKIYSA YANINA GİT O ZAMAN SÖYLE BAKİM:)
Baş Terörist Esad yüzünden Suriye Halkı paramparça olduğu yetmiyor gibi Sömürgeyi Seven Ülkelerinde İştahını açtı. Bu Adam Kendi Vatanının Vatan Hainidir. Bu Adam Diktatördür. Bu Adam Teröristir. Umarım Güzel Ülkemin Liderleri bunları iyi okurlarda benzer hataların oluşmasının önünü kalıcı olarak kapatırlar. FETO yu dün yaşadık. AKP FETO dan direk sorumluyken Şimdi temizleyen taraf oldu Bu anlamda TC Vatandaşı olarak içim rahat değil. Objektik bir Gücün Yani Bağımsız Yargının bu işe el atması ve Gerçek temizlik yapması bir Vatan borcudur zariridir Kim FETO yla zamanında yürüdüyse suçludur.
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