Fransa, Suriye'ye fırlatılan füzelerin fırlatma anını yayımladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye saldırı emri vermesinin ardından ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye’yi hava harekatıyla vurdu. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ise, sosyal medya hesabından Suriye’ye yönelik füzelerin ilk fırlatma anını gösteren görüntüleri yayınladı.

MACRON'DAN OPERASYON AÇIKLAMASI



Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Macron, geçen hafta Suriye'nin Duma kasabasına düzenlenen kimyasal saldırı ile "kırmızı çizginin aşıldığını" vurguladı.

Kimyasal saldırının arkasında Suriye rejiminin olduğunu kaydeden Macron, ABD ve İngiltere ile gerçekleştirdikleri saldırının Suriye rejiminin kimyasal silah üretim tesisleri ile sınırlandırıldığını ifade etti. Macron, saldırıda ne tür mühimmat veya silah kullanıldığı ile hangi tesislerin hedeflendiğine ilişkin detay vermedi.

SURİYE'NİN VURULMA ANI

SURİYE'DE VURULAN HEDEFLER



AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre ise saldırıda ilk etapta başkent Şam'daki Cumhuriyet Muhafızları, Dumeyr Havaalanı, Şam Uluslararası Havalimanı çevresi, Cemeyre Bilimsel Araştırmalar Merkezi, Kasyun Dağı'ndaki hava savunma sistemleri, Kisve ve Kalamun bölgelerindeki askeri noktalar vuruldu.