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‘Fransa Suriye'yi Tek Başına Vurmaya Hazır’

16.03.2018 23:37 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Doğu Guta’da kimyasal silah kullanıldığı iddiaları üzerine "kimyasal silah kırmızı çizgimiz" açıklamasının ardından, Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre da, "Kimyasal silah kullanılırsa, Fransa Suriye'yi tek başına vurmaya hazır" dedi

‘Fransa Suriye'yi Tek Başına Vurmaya Hazır’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta’da kimyasal silah kullanıldığı iddiaları üzerine "kimyasal silah kırmızı çizgimiz" açıklamasının ardından, Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre da, "Kimyasal silah kullanılırsa, Fransa Suriye'yi tek başına vurmaya hazır" dedi.

Europe 1 Radyosu'na konuşan Fransız Genelkurmay Başkanı Lecointre, "Tahmin edersiniz ki, eğer tek başımıza vurmak için gerekli herşey hazır olmasa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir kırmızı çizgi belirlemez ya da buna benzer açıklamalarda bulunmazdı" diye konuştu. Lecointre, ancak buna ilişkin ayrıntıları açıklamasının söz konusu olamayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Macron, Mayıs 2017'de, "Her türlü kimyasal silah kullanımının Fransa'nın derhal karşılık vermesine yol açacağını" söylemişti. Macron bu ay başında da Paris ve Washington'un, "Suriye'de kimyasal silah kullanımının kanıtlanması durumunda, bunu cezasız bırakmayacağını, bu girişimlerin Fransa ve Amerika tarafından son derece sert bir karşılık bulacağını" açıklamıştı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat'ın, Doğu Guta'da muhaliflere karşı kimyasal 'klor gazı' kullandığı iddia ediliyor. Ancak şimdilik Fransa ve Amerika, ellerinde bu durumu kanıtlayan bir delil olup olmadığını henüz açıklamadı.

Fransız Genelkurmay Başkanı, "Eğer Fransa, Suriye'yi vurmaya karar verirse, elbette bu Amerika ile bağlantılı bir karar olacaktır. Ancak her durumda, Fransa, tek başına vurmak için hazırdır. Fransa için stratejik bir müttefik olan Amerika ile gerçek bir dayanışma söz konusu. Gerek Suriye vizyonumuz, gerekse kimyasal silahlarla ilgili çizgimiz aynı" dedi.

Fransız bütçesinde ordunun payının artırılmasından dolayı duydukları memnuniyeti de dile getiren Lecointre, "Örneğin, ordumuzun Suriye'ye müdahalede bulunması gerekirse, bunu yeni bütçe olanaklarıyla etkin ve hızlı bir şekilde doğrudan gerçekleştirebilecek" diye konuştu.

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