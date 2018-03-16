Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta’da kimyasal silah kullanıldığı iddiaları üzerine "kimyasal silah kırmızı çizgimiz" açıklamasının ardından, Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre da, "Kimyasal silah kullanılırsa, Fransa Suriye'yi tek başına vurmaya hazır" dedi.

Europe 1 Radyosu'na konuşan Fransız Genelkurmay Başkanı Lecointre, "Tahmin edersiniz ki, eğer tek başımıza vurmak için gerekli herşey hazır olmasa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir kırmızı çizgi belirlemez ya da buna benzer açıklamalarda bulunmazdı" diye konuştu. Lecointre, ancak buna ilişkin ayrıntıları açıklamasının söz konusu olamayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Macron, Mayıs 2017'de, "Her türlü kimyasal silah kullanımının Fransa'nın derhal karşılık vermesine yol açacağını" söylemişti. Macron bu ay başında da Paris ve Washington'un, "Suriye'de kimyasal silah kullanımının kanıtlanması durumunda, bunu cezasız bırakmayacağını, bu girişimlerin Fransa ve Amerika tarafından son derece sert bir karşılık bulacağını" açıklamıştı.