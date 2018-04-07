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“Fransa Teröre Yardakçılık Yapıyor”

07.04.2018 20:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fransa, teröre yardakçılık yapıyorsun, destek veriyorsun ve ondan sonra teröristleri Elyssee Sarayı'nda da ağırlıyorsun” dedi

“Fransa Teröre Yardakçılık Yapıyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fransa, teröre yardakçılık yapıyorsun, destek veriyorsun ve ondan sonra teröristleri Elyssee Sarayı'nda da ağırlıyorsun” dedi.

AK Parti’nin Denizli İl Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fran’sa’nın PYD-YPG temsilcilerini desteklemesine tepki gösterdi.

Erdoğan, "Fransa, teröre yardakçılık yapıyorsun, destek veriyorsun ve ondan sonra teröristleri Elysee Sarayı'nda da ağırlıyorsun. Bunların hesabını veremeyeceksiniz, ondan sonra bu terör belasından da kurtulamayacaksınız. İşte bak Almanya'da teröristlerin neler yaptığını görüyorsunuz değil mi? Fransa'da da olacak. Batı bu teröristleri besledikçe batacaksınız" dedi.

Erdoğan Fransa’nın Afrin’deki çalışmalarıyla ilgili de, “Ne tüneller açmışlar, yerin altında hastaneler yapmışlar. Fransızların meşhur bir şirketi vardır, Lafarge, çimento üretir. Oralardan aldıkları çimentolarla o tünelleri yaptılar. Ondan sonra Fransa akıl veriyor” diye konuştu.

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