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Fransa: Türkiye, Suriye'de uluslararası hukuku ihlâl ediyor

07.02.2018 13:36 | Son Güncelleme

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle Türkiye'yi Suriye'nin kuzeyinde 'uluslararası hukuku ihlâl etmekle' suçladı.

Fransa: Türkiye, Suriye'de uluslararası hukuku ihlâl ediyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'yla "uluslararası hukuku ihlâl ettiğini" söyledi.

Fransa'nın BFM televizyonuna konuşan Jean-Yves Le Drian, Türkiye hükümetine bölgedeki "savaşa savaş eklememesi" uyarısında bulundu.

Le Drian'ın açıklaması, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ankara'ya yaptığı "Afrin'e harekat Suriye'nin kuzeyinde bir işgale dönüşmemeli" uyarısından bir hafta sonra geldi.

"Kendi ülkenin sınır güvenliğini korumak demek sivilleri öldürmek demek değil ve bu, kınanmalı" diyen Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye, Şam rejimi, İran ve Doğu Guta ile İdlib'e saldıranlar, uluslararası hukuku ihlâl ediyor."

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Afrin harekatına ilişkin Ankara'ya itidalli davranılması çağrısında bulunmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "Eğer bu operasyon terörislere karşı mücadeleden çıkıp bir işgal operasyonuna dönüşürse bizim için büyük bir sorun haline gelir" şeklindeki ifadeleri, Ankara'dan tepki görmüştü.

Macron'un "Operasyonlar terörle mücadele ile sınırlı kalmalı" sözlerine tepki gösteren Başbakan Binali Yıldırım, Fransa Cumhurbaşkanı'nın "işgal" yorumunun "sakat" olduğunu söylemişti.

Yıldırım, "Türkiye'nin katiyen bir işgal mantığı içinde hareket etmediğini bütün dünya biliyor, bilmelidir" diye de eklemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un

Fransa, IŞİD ile mücadele kapsamında YPG'ye silah yardımı yapan ülkeler arasındaydı.

Zeytin Dalı Harekâtı'nın 20 Ocak'ta başlatılması sonrası, Fransa'nın Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmüş ve Ankara'ya itidalli davranılması çağrısında bulunmuştu.

Drian, "Suriye'nin birden fazla bölgesinde insani kriz kötüleşirken Türk yetkilileri temkinli davranmaya çağırıyoruz" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Türkiye Zeytin Dalı Harekatı Afrin

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