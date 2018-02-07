Fransa: Türkiye, Suriye'de uluslararası hukuku ihlâl ediyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'yla "uluslararası hukuku ihlâl ettiğini" söyledi.

Fransa'nın BFM televizyonuna konuşan Jean-Yves Le Drian, Türkiye hükümetine bölgedeki "savaşa savaş eklememesi" uyarısında bulundu.

Le Drian'ın açıklaması, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ankara'ya yaptığı "Afrin'e harekat Suriye'nin kuzeyinde bir işgale dönüşmemeli" uyarısından bir hafta sonra geldi.

"Kendi ülkenin sınır güvenliğini korumak demek sivilleri öldürmek demek değil ve bu, kınanmalı" diyen Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye, Şam rejimi, İran ve Doğu Guta ile İdlib'e saldıranlar, uluslararası hukuku ihlâl ediyor."

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "Eğer bu operasyon terörislere karşı mücadeleden çıkıp bir işgal operasyonuna dönüşürse bizim için büyük bir sorun haline gelir" şeklindeki ifadeleri, Ankara'dan tepki görmüştü.

Macron'un "Operasyonlar terörle mücadele ile sınırlı kalmalı" sözlerine tepki gösteren Başbakan Binali Yıldırım, Fransa Cumhurbaşkanı'nın "işgal" yorumunun "sakat" olduğunu söylemişti.