Fransa ve Türkiye'den 20 milyar Euro Ticaret Hedefi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki Afrin gerginliği sürerken, iki ülkenin ekonomi bakanları yıllık ticaret hacmini 20 milyar Euro'ya çıkarma kararı aldı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Fransa'nın Türkiye ve AB arasındaki gümrük birliğinin güncellenmesi konusunda da kendilerine destek sözü verdiğini kaydetti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Paris’te düzenlenen Türkiye - Fransa Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi (JETCO) 5. Dönem toplantısına eşbaşkanlık yaptı. Zeybekçi, Fransız Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ve Dışişleri ve Avrupa İşleri'nden Sorumlu Devlet bakanı Jean-Baptiste Lemoyne ile ikili görüşmelerde bulundu.

Nihat Zeybekçi, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Temaslarımız sonrasında iki ülke arasındaki ticaret hacmini 2018 yılı sonunda 14,7 milyar Euro'ya, 2018 yılında da 20 milyar Euro'ya çıkarma hedefi belirledik" dedi.

Zeybekçi, özellikle Avrupa Birliği'nden sorumlu Devlet Bakanı Lemoyne ile görüşmesinde Türkiye ve AB arasındaki gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi konusunu da ele aldıklarını belirtti. Bakan Zeybekçi, "Biliyoruz ki, Fransa Türkiye ile gümrük birliğinin güncellenmesini destekliyor. Bu zaman alacak ama bu konuda Avrupa Birliği'ndeki toplantılarda Fransa'nın desteğini göreceğiz. Burada bunun sözünü aldık" diye konuştu.