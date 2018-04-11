Fransa ve Türkiye'den 20 milyar Euro Ticaret Hedefi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki Afrin gerginliği sürerken, iki ülkenin ekonomi bakanları yıllık ticaret hacmini 20 milyar Euro'ya çıkarma kararı aldı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Fransa'nın Türkiye ve AB arasındaki gümrük birliğinin güncellenmesi konusunda da kendilerine destek sözü verdiğini kaydetti.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Paris’te düzenlenen Türkiye - Fransa Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi (JETCO) 5. Dönem toplantısına eşbaşkanlık yaptı. Zeybekçi, Fransız Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ve Dışişleri ve Avrupa İşleri'nden Sorumlu Devlet bakanı Jean-Baptiste Lemoyne ile ikili görüşmelerde bulundu.
Nihat Zeybekçi, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Temaslarımız sonrasında iki ülke arasındaki ticaret hacmini 2018 yılı sonunda 14,7 milyar Euro'ya, 2018 yılında da 20 milyar Euro'ya çıkarma hedefi belirledik" dedi.
Zeybekçi, özellikle Avrupa Birliği'nden sorumlu Devlet Bakanı Lemoyne ile görüşmesinde Türkiye ve AB arasındaki gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi konusunu da ele aldıklarını belirtti. Bakan Zeybekçi, "Biliyoruz ki, Fransa Türkiye ile gümrük birliğinin güncellenmesini destekliyor. Bu zaman alacak ama bu konuda Avrupa Birliği'ndeki toplantılarda Fransa'nın desteğini göreceğiz. Burada bunun sözünü aldık" diye konuştu.
Bakan Zeybekçi, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 1995'te imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi görüşmelerinin Haziran ayında ve sonbaharda yapılacağını duyurdu.
Fransa: ‘Türkiye 10'uncu büyük partnerimiz’
Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, “Görüşmeler iki ülke arasında, altyapı ve nükleer endüstriler de dahil olmak üzere pek çok kilit sektördeki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesini sağladı" dendi. Açıklamada, "Türkiye, Fransa'nın dünya çapındaki 10'uncu, AB ve İsviçre dışında ise 3'üncü büyük ticaret partneridir. Cumhurbaşkanımızın Türk mevkidaşı ile 5 Ocak'ta Paris'te yaptıkları görüşmede de belirttiği gibi, yıllık ticaret hacmini 20 milyar Euro seviyesine yükseltmek istiyoruz" ifadelerine yer verildi.
Bakan Zeybekçi, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada da, iki ülkenin diğer ülkelerle ticaret ilişkilerine de değindiklerini belirterek, "Türk ve Fransız Eximbanklarının, iki ülke şirketlerinin üçüncü ülkelerde ve Türkiye'de ve Fransa'daki ortak operasyonlarını finanse edebilme imkanını konuştuk. Afrika'yı konuştuk. Ortadoğu'yu konuştuk. Fırsatlar anlamında, ticaret ve ekonomi anlamında konuştuk" dedi.
Devlet İstatistik Enstitüsü rakamlarına göre, 2017 yılında Türkiye'den Fransa'ya yapılan ihracat 6 milyar 600 milyon Euro'ya ulaşırken, Fransa'dan yapılan ithalat ise 8 milyar doları buldu.
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