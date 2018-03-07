HABER

Fransa'da 15 yaşından küçüklerle cinsel temas tecavüz kapsamına alınıyor

07.03.2018 07:13 | Son Güncelleme

Fransa hükümeti, cinsel ilişkiye rıza yaşını 15'te sabitlemeye hazırlanıyor. 15 yaşın altındaki çocuklarla kurulacak her türlü cinsel temas tecavüz suçu kapsamına alınıyor.

Fransa'da 15 yaşından küçüklerle cinsel temas tecavüz kapsamına alınıyor

Fransa hükümeti, cinsel ilişkiye rıza yaşını 15 olarak belirlemeye ve bu yaşın altındaki çocuklarla kurulacak her türlü cinsel teması tecavüz suçu kapsamına almaya hazırlanıyor.

Fransa Eşitlik Bakanı Marlène Schiappa, doktor ve hukukçuların görüşleri alınarak hazırlanan bu yeni düzenlemeyi memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Mevcut düzenlemeler kapsamında, 15 yaşından daha küçük çocukları kapsayan davalarda tecavüz suçlaması yöneltilebilmesi için cinsel temasın zorla gerçekleştiğinin kanıtlanması gerekiyor.

Eğer temasın şiddet veya zorlama içerdiğinin kanıtlamaması halinde, faillere tecavüz değil, çocuk tacizi suçundan ceza veriliyor. Çocuk tacizi için yasada öngörülen en yüksek cezalar da beş yıl hapis ve 75 bin euro para cezası.

Yapılan eylemin tecavüz suçu kapsamına alınması halinde ise daha ağır cezalar öngörülüyor.

Fransa'da Kasım ayında 11 yaşında iki kız çocuğuna tecavüz eden iki erkeğin beraat etmesi büyük tartışma yaratmıştı.

Bu olayın ardından hükümet harekete geçerek, cinsel istismar ve tacizle mücadele için öngörülen cezaların ağırlaştırılması için çalışmalar yapmaya başlamıştı.

Cinsel ilişkiye rıza için 13 ve 15 yaş seçenekleri ortaya atılmıştı. Ancak yüksek yaş üzerinde karar kılınmasını birçok dernek memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Fransa'da 15 yaşından küçüklerle cinsel temas tecavüz kapsamına alınıyor

MHP'li başkandan Meral Akşener'i kızdıracak benzetme!MHP'li başkandan Meral Akşener'i kızdıracak benzetme!
Olay sözler! Hülya Avşar'a ders gibi yanıt! Olay sözler! Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!
Salih Müslim'den skandal Rusya itirafı!Salih Müslim'den skandal Rusya itirafı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Telefon şarjı patladı! Dehşet anları kamerada

Telefon şarjı patladı! Dehşet anları kamerada

Son dakika! Rus uçağının düşme anı görüntülendi!

Son dakika! Rus uçağının düşme anı görüntülendi!

Son dakika! İstanbul'da silahlı çatışma!

Son dakika! İstanbul'da silahlı çatışma!

Son dakika! Cinderes'te çatışmalar başladı

Son dakika! Cinderes'te çatışmalar başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce açıkladı! 'İnşallah bu akşam...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce açıkladı! 'İnşallah bu akşam...'

İlginizi Çekebilir

Rus uçağı Suriye'de düştü: 32 ölü

Rus uçağı Suriye'de düştü: 32 ölü

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

Esad'dan tehlikeli itiraf: Afrin'e girenler rejime bağlı

Esad'dan tehlikeli itiraf: Afrin'e girenler rejime bağlı

ABD 28 yıldır özel eğitim verdiği PKK'lı teröristleri Afrin'e getirdi

ABD 28 yıldır özel eğitim verdiği PKK'lı teröristleri Afrin'e getirdi

Doktorlar 4 yıldır gizemini çözemiyor! Denize daldı vücudu şişti

Doktorlar 4 yıldır gizemini çözemiyor! Denize daldı vücudu şişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
‘Türkiye'de Çalışan Kadın Oranı Yüzde 50’ye Çıkmalı’

‘Türkiye'de Çalışan Kadın Oranı Yüzde 50’ye Çıkmalı’

‘Türkiye’de Kadınlar Kayıt Dışı İstihdam Ediliyor’

‘Türkiye’de Kadınlar Kayıt Dışı İstihdam Ediliyor’

Mülteci Kadınlar Mutfağı

Mülteci Kadınlar Mutfağı

Coca-Cola ilk alkollü içeceğini üretecek

Coca-Cola ilk alkollü içeceğini üretecek

Çeviköz: 'Harekatın Afrin İçine İlerlemesi Çok Riskli'

Çeviköz: 'Harekatın Afrin İçine İlerlemesi Çok Riskli'

ABD’de Kadınlar Kongre’nin Çehresini Değiştirmeye Hazırlanıyor

ABD’de Kadınlar Kongre’nin Çehresini Değiştirmeye Hazırlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.