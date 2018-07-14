HABER

Fransa’da 'Anti-Terör Mahkemesi' Kuruluyor

14.07.2018 15:57 | Son Güncelleme

Çok sayıda terör saldırısına sahne olan Fransa’da hükümet, terörle mücadelede güvenlik güçleri ve yargının elini güçlendirmek için bir dizi eylem planı içeren yeni terörle mücadele reform paketini kamuoyuna açıkladı

Fransa’da 'Anti-Terör Mahkemesi' Kuruluyor

Çok sayıda terör saldırısına sahne olan Fransa’da hükümet, terörle mücadelede güvenlik güçleri ve yargının elini güçlendirmek için bir dizi eylem planı içeren yeni terörle mücadele reform paketini kamuoyuna açıkladı.

Reformla, tüm terörle mücadele birimlerinin başına iç istihbarat kurumu DGSI getirilirken, "Ulusal Anti-terör Mahkemesi" adı verilen, Türkiye’de kaldırılan Devlet Güvenlik Mahkemesi benzeri, uzman bir mahkeme kurulması öngörülüyor.

Başbakan Edouard Philippe tarafından açıklanan reform, Fransa’nın üç ana koldan yürütülen istihbarat akışını yeniden koordine etmeyi hedefliyor. Hükümetin "Eylem Planı (PACT)" adını verdiği ve 32 yeni düzenleme içeren reform paketiyle, 2020 yılına kadar terörle mücadele alanında yeni bir yapısal düzenlemeye gidilmesi planlanıyor.

Bazı bölümleri "devlet güvenliği" gerekçesiyle açıklanmayan reformla, görev karmaşası yaşanan iç, dış ve askeri istihbarat birimleri, İç İstihbarat Birimi DGSI’nin koordinasyonu altına giriyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, Elysee Sarayı bünyesinde "Task Force" (Gröev Gücü) adı altında kendisine bağlı bir istihbarat birimi kurmuştu. DGSI, tüm istihbarat birimleri arasındaki iletişimi ve istihbarat paylaşımını yönetecek.

Sürpriz yaratan ve reform paketine son anda giren bir düzenlemeyle de "Ulusal Anti-terör Mahkemesi" adında yalnızca terör suçlularını yargılayacak yeni bir uzman mahkeme kuruluyor. Bir kaç ay önce üzerinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle vazgeçilen ‘terör mahkemesi’ fikri, yeniden paket içerisine alındı.

Hükümet terörle ‘daha hızlı ve etkin’ mücadele edilebilmesi için yargının da güçlendirilmesini planlıyor. Reformun en çok tartışılacak maddesi olması beklenen anti-terör mahkemesini Başbakan Edouard Philippe, "Paris Cumhuriyet Savcısı François Molins, 2 yıldır terörle mücadele misyonunu başarıyla yerine getirdi. Ancak bundan sonra tüm mesaisini bu misyona ayıracak bir mahkeme gerekiyor" sözleriyle savundu.

Paris adliyesi bünyesinde kurulacak özel mahkemede, konusunda uzman 3 anti-terör hakimine 5 yeni hakimin daha eklenmesi planlanıyor. Mahkeme kapsamında, terör saldırılarının ve suçlularının profilini çıkaracak bir uzman ekip kurulması da öngörülüyor.

Reformda özellikle cezaevinden yakında çıkacak 450’yi aşkın cihatçıya ilişkin kaygılardan hareketle, istihbarat servisleri bünyesinde yeni bir "cezaevi istihbarat birimi" kurulması da öngörülüyor.

PARTNER5 bin 300 yıllık sır çözüldü!5 bin 300 yıllık sır çözüldü!
İngiliz polisi: Düşürmediyseniz yerden almayın!İngiliz polisi: Düşürmediyseniz yerden almayın!
Bahçeli'den İnce'ye 'apolet'yanıtıBahçeli'den İnce'ye 'apolet'yanıtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Meclis'e Lamborghini ile gelen AK Partili Kenan Sofuoğlu'ndan o iddialara cevap!

Meclis'e Lamborghini ile gelen AK Partili Kenan Sofuoğlu'ndan o iddialara cevap!

İlginizi Çekebilir

ABD Başkanı Trump'tan Kraliçe II. Elizabeth'e şok tavır! Dünya bu hareketi konuşuyor

ABD Başkanı Trump'tan Kraliçe II. Elizabeth'e şok tavır! Dünya bu hareketi konuşuyor

Fantezinin sonu feci bitti! En yakın arkadaşını yatağa bağladı, sonrası korkunç...

Fantezinin sonu feci bitti! En yakın arkadaşını yatağa bağladı, sonrası korkunç...

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Öz babası 40 yıl boyunca tecavüz etti! İntikamını böyle aldı!

Öz babası 40 yıl boyunca tecavüz etti! İntikamını böyle aldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uçaktan iner inmez tutuklandılar!

Uçaktan iner inmez tutuklandılar!

ABD Esad rejimini vurdu! Üst düzey subaylar da dahil onlarca ölü!

ABD Esad rejimini vurdu! Üst düzey subaylar da dahil onlarca ölü!

ABD Başkanı Trump'tan Kraliçe II. Elizabeth'e şok tavır! Dünya bu hareketi konuşuyor

ABD Başkanı Trump'tan Kraliçe II. Elizabeth'e şok tavır! Dünya bu hareketi konuşuyor

Fantezinin sonu feci bitti! En yakın arkadaşını yatağa bağladı, sonrası korkunç...

Fantezinin sonu feci bitti! En yakın arkadaşını yatağa bağladı, sonrası korkunç...

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.