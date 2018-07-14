Fransa’da 'Anti-Terör Mahkemesi' Kuruluyor

Bazı bölümleri "devlet güvenliği" gerekçesiyle açıklanmayan reformla, görev karmaşası yaşanan iç, dış ve askeri istihbarat birimleri, İç İstihbarat Birimi DGSI’nin koordinasyonu altına giriyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, Elysee Sarayı bünyesinde "Task Force" (Gröev Gücü) adı altında kendisine bağlı bir istihbarat birimi kurmuştu. DGSI, tüm istihbarat birimleri arasındaki iletişimi ve istihbarat paylaşımını yönetecek.

Başbakan Edouard Philippe tarafından açıklanan reform, Fransa’nın üç ana koldan yürütülen istihbarat akışını yeniden koordine etmeyi hedefliyor. Hükümetin "Eylem Planı (PACT)" adını verdiği ve 32 yeni düzenleme içeren reform paketiyle, 2020 yılına kadar terörle mücadele alanında yeni bir yapısal düzenlemeye gidilmesi planlanıyor.

Çok sayıda terör saldırısına sahne olan Fransa’da hükümet, terörle mücadelede güvenlik güçleri ve yargının elini güçlendirmek için bir dizi eylem planı içeren yeni terörle mücadele reform paketini kamuoyuna açıkladı.

Sürpriz yaratan ve reform paketine son anda giren bir düzenlemeyle de "Ulusal Anti-terör Mahkemesi" adında yalnızca terör suçlularını yargılayacak yeni bir uzman mahkeme kuruluyor. Bir kaç ay önce üzerinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle vazgeçilen ‘terör mahkemesi’ fikri, yeniden paket içerisine alındı.

Hükümet terörle ‘daha hızlı ve etkin’ mücadele edilebilmesi için yargının da güçlendirilmesini planlıyor. Reformun en çok tartışılacak maddesi olması beklenen anti-terör mahkemesini Başbakan Edouard Philippe, "Paris Cumhuriyet Savcısı François Molins, 2 yıldır terörle mücadele misyonunu başarıyla yerine getirdi. Ancak bundan sonra tüm mesaisini bu misyona ayıracak bir mahkeme gerekiyor" sözleriyle savundu.

Paris adliyesi bünyesinde kurulacak özel mahkemede, konusunda uzman 3 anti-terör hakimine 5 yeni hakimin daha eklenmesi planlanıyor. Mahkeme kapsamında, terör saldırılarının ve suçlularının profilini çıkaracak bir uzman ekip kurulması da öngörülüyor.

Reformda özellikle cezaevinden yakında çıkacak 450’yi aşkın cihatçıya ilişkin kaygılardan hareketle, istihbarat servisleri bünyesinde yeni bir "cezaevi istihbarat birimi" kurulması da öngörülüyor.

